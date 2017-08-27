"Это не месть. Наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы улучшить ситуацию с визами, но мы стараемся быть с россиянами открытыми и откровенными", - отметил Теффт, отвечая на вопрос одного из россиян в Facebook.

Он подчеркнул, что приостановка выдачи виз - это результат решения российских властей ограничить численность кадрового состава американских дипломатов в стране.

"Что касается наших сотрудников, я думаю, что это все в целом очень грустно. Тяжелее всего приходится нашим российским сотрудникам. Эти люди работали и в хорошие времена, и в плохие, ради одной цели - помочь России и Америке найти взаимопонимание и развивать сотрудничество", - сказал посол.

В заключение Теффт заявил, что сокращение численности американских дипломатов никак не способствует налаживанию доверия между странами. "Мы надеялись на лучшее от российского правительства", - добавил дипломат.

Напомним, 30 июля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Данное решение было принято в рамках ответных санкций. Число американских дипломатов сокращается до 455 человек - столько же российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

На минувшей неделе посольство США в России сообщило о решении со среды, 23 августа, приостановить выдачу россиянам туристических и деловых американских виз. Эти меры объяснили ограничением технических возможностей после решения Кремля. Министерство иностранных дел РФ усмотрело в действиях США попытку организовать в стране цветную революцию.

Спустя несколько дней МИД России сделал новое заявление, в котором объяснил приостановку выдачи немиграционных виз россиянам неэффективностью сотрудников американской дипмиссии. Как отметили в ведомстве, "используемый американскими коллегами тезис о том", что выполнение требования о сокращении числа американских дипломатов в РФ до паритетного с Россией препятствует нормальному выполнению консульских функций, "не соответствует действительности". На самом деле американская сторона якобы пытается "вызвать недовольство российских граждан" возникшими сложностями в работе своих дипучреждений.