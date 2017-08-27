Посол США в РФ Джон Теффт выразил недовольство тем, как в России освещается ситуация с приостановкой выдачи американских виз. По его словам, вместо того, чтобы подавать происходящее как циничную попытку со стороны Вашингтона наказать таким образом россиян, нужно помнить, что приостановка выдачи виз является результатом решения российского правительства. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.
Johnas Tefftas
© AFP/Scanpix

"Это не месть. Наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы улучшить ситуацию с визами, но мы стараемся быть с россиянами открытыми и откровенными", - отметил Теффт, отвечая на вопрос одного из россиян в Facebook.

Он подчеркнул, что приостановка выдачи виз - это результат решения российских властей ограничить численность кадрового состава американских дипломатов в стране.

"Что касается наших сотрудников, я думаю, что это все в целом очень грустно. Тяжелее всего приходится нашим российским сотрудникам. Эти люди работали и в хорошие времена, и в плохие, ради одной цели - помочь России и Америке найти взаимопонимание и развивать сотрудничество", - сказал посол.

В заключение Теффт заявил, что сокращение численности американских дипломатов никак не способствует налаживанию доверия между странами. "Мы надеялись на лучшее от российского правительства", - добавил дипломат.

Напомним, 30 июля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Данное решение было принято в рамках ответных санкций. Число американских дипломатов сокращается до 455 человек - столько же российских дипломатов и сотрудников технического персонала находится в США. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США в РФ с 1 августа приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

На минувшей неделе посольство США в России сообщило о решении со среды, 23 августа, приостановить выдачу россиянам туристических и деловых американских виз. Эти меры объяснили ограничением технических возможностей после решения Кремля. Министерство иностранных дел РФ усмотрело в действиях США попытку организовать в стране цветную революцию.

Спустя несколько дней МИД России сделал новое заявление, в котором объяснил приостановку выдачи немиграционных виз россиянам неэффективностью сотрудников американской дипмиссии. Как отметили в ведомстве, "используемый американскими коллегами тезис о том", что выполнение требования о сокращении числа американских дипломатов в РФ до паритетного с Россией препятствует нормальному выполнению консульских функций, "не соответствует действительности". На самом деле американская сторона якобы пытается "вызвать недовольство российских граждан" возникшими сложностями в работе своих дипучреждений.

NEWSru.com
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