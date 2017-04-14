Алтайская колония извинилась перед Дадиным от имени России

Алтайская исправительная колония №5 от имени России извинилась перед активистом Ильдаром Дадиным и признала за ним право на реабилитацию. Об этом говорится в документе, который подписал начальник внутренней службы колонии Иван Ламтюгин. Документ опубликовала в фейсбуке жена активиста Анастасия Зотова.

Дадин имеет право на реабилитацию, возмещение причиненного материального и морального ущерба, а также на восстановление его пенсионных, трудовых и жилищных прав, говорится в документе.

«Приносим вам официальные извинения от имени Российской Федерации», — говорится в документе.

В феврале Верховный суд отменил приговор Дадину. Его выпустили из колонии через четыре дня. Это связано со временем доставки в колонию решения суда — ее сотрудники не видели трансляцию заседания.

Активиста приговорили к трем годам лишения свободы по статье 212.1 УК («о неоднократном нарушении правил проведения митинга»). Дадин — первый в России осужденный по этой статье.

Дадин обжаловал статью в Конституционном суде. Суд согласился, что статью применили в его деле с многочисленными нарушениями Конституции. Он подтвердил. что статья позволила лишить свободы ранее не судимого и не причинившего вреда активиста по формальному основанию его неоднократного участия в несанкционированных мероприятиях.

Конституционный суд заключил, что приговор должны пересмотреть. При этом саму статью, по которой Дадин был осужден, суд признал соответствующей Конституции.

Изначально Дадин находился в карельской колонии. По словам активиста, впервые его избили после заявления о начале сухой голодовки. «Я запомнил удар ногой, замах в мою сторону, я его инстинктивно пытался отбить. На меня посыпались удары других людей», — рассказывал активист. Дадин также сообщал о том, что в колонии его «опускали в унитаз», подвешивали за наручники.

«В начале этой пытки, когда только повесили, с меня сразу сняли трусы, я сразу понял, когда перед этим угрожали: «Тебе в рот нассут, тебя сделают петухом». Мне прямо сказали, что сейчас послали за осужденным, который, они мат употребляли, как бы «тебя опустит», — говорил активист.

После того, как активист сообщил о пытках и избиениях, его перевели в алтайскую колонию.