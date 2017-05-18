Алишер Усманов записал видеообращение Алексею Навальному

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Телеканал "Дождь"
четверг, 18 мая 2017 г. 11:00
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, которое связано с началом рассмотрения его судебного иска к Фонду борьбы с коррупцией.
© Scanpix

«Наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар, продолжать морочить всем голову», — сказал Усманов.

Он отметил, что его обращение адресовано людям, которые «пока еще думают», что Навальный говорит правду.

«Их мнение для меня важно, потому что к интернату я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты — я его не пользую, я его развиваю», — сказал он.

«Я думаю, пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле.

Тем более, ты сам давно меня об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Сядь поудобнее, я попробую спокойно, не торяпясь объяснить людям, почему это так. Негодяй, на мой взгляд, — это человек, который, не зная другого, готов лгать то нем — этим мастерством ты обладаешь просто великолепно в степени, превышающей любые человеческой нормы», — сказал он.

Усманов отметил, что не скрывает того, что шесть лет сидел в тюрьме. Он назвал дело «реально сфабрикованным».

«(Дело) о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал. В очередной раз ты сказал, что я сидел за изнасилование», — сказал Усманов, назвал эти слова Навального «манипуляцией статьями и словами».

«Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют, жестокая власть. Ой, какая она жестокая? Аж целые сутки просидел в тюрьме. Одну ночь, насколько я слышал. То есть при такой жестокой власти ты провел в тюрьме одну ночь, а я при мягкой власти ни за что шесть лет отсидел вообще по несуществующему делу», — сказал он.

Телеканал "Дождь"
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