Алексея Навального прооперировали в Барселоне

Зрение будет восстанавливаться несколько месяцев, сообщил российский оппозиционер на своей странице в Instagram. Операция на правом глазу сделана накануне.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в результате нападения получил химический ожог правого глаза, прооперирован в Барселоне. Операция была сделана накануне, врачи уже сняли повязку, сообщил он на своей странице в Instagram во вторник, 9 мая.

"Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку", - написал он далее.

Два дня назад ряд российских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Навальный, который ранее признал необходимость лечения за границей, вылетел в Барселону. 4 мая ему выдали загранпаспорт. Ранее он в течение пяти лет не мог получить этот документ из-за уголовных дел. Во ФСИН при этом потребовали, чтобы оппозиционер "не смел и думать выехать за рубеж".

Во время нападения 27 апреля Навальный получил химический ожог правого глаза и почти полностью потерял зрение на нем. Врачи не исключали, что ему может понадобиться пересадка роговицы, и настаивали на лечении в одной из специализированных иностранных клиник.