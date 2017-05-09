Алексея Навального прооперировали в Барселоне

 (3)
Deutsche Welle
вторник, 9 мая 2017 г. 15:37
Зрение будет восстанавливаться несколько месяцев, сообщил российский оппозиционер на своей странице в Instagram. Операция на правом глазу сделана накануне.
© Sputnik / Scanpix

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в результате нападения получил химический ожог правого глаза, прооперирован в Барселоне. Операция была сделана накануне, врачи уже сняли повязку, сообщил он на своей странице в Instagram во вторник, 9 мая.

"Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку", - написал он далее.

Два дня назад ряд российских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Навальный, который ранее признал необходимость лечения за границей, вылетел в Барселону. 4 мая ему выдали загранпаспорт. Ранее он в течение пяти лет не мог получить этот документ из-за уголовных дел. Во ФСИН при этом потребовали, чтобы оппозиционер "не смел и думать выехать за рубеж".

Во время нападения 27 апреля Навальный получил химический ожог правого глаза и почти полностью потерял зрение на нем. Врачи не исключали, что ему может понадобиться пересадка роговицы, и настаивали на лечении в одной из специализированных иностранных клиник.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Алексея Навального прооперировали в Барселоне (3)

Алексея Навального прооперировали в Барселоне
Зрение будет восстанавливаться несколько месяцев, сообщил российский оппозиционер на своей странице в Instagram. Операция на правом глазу сделана накануне.

Путин заявил об отсутствии силы, способной покорить Россию (8)

Путин заявил об отсутствии силы, способной покорить Россию
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая перед началом парада Победы на Красной площади он заявил, что в мире нет и не будет силы, «способной покорить наш народ».

Парад Победы в Москве прошел без воздушной техники (246)

Парад Победы в Москве прошел без воздушной техники
На Красной площади Москвы прошел парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается, в параде участвовали около 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники.

"Фонтанка" сообщила об отмене морского парада в Санкт-Петербурге (29)

Sankt Peterburgas
Морской парад, запланированный в Санкт-Петербурге на День Победы не состоится. Об этом сообщает городское издание "Фонтанка", отмечая, что 9 мая в Петербурге пройдет только смотр техники, авиации и личного состава на Дворцовой площади.

В Москве прошла репетиция военного парада на Красной площади (11)

В Москве прошла репетиция военного парада на Красной площади
В Москве прошла генеральная репетиция военного Парада Победы на Красной площади по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Facebook друзья
Rambler's Top100