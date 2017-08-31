В окна здания студии "Лендок", в котором находится студия Алексея Учителя "Рок", в ночь на четверг бросили бутылки, предположительно с зажигательной смесью. Пожар не начался, потому что окна были заложены кирпичом.

"С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской - думаю, что это непростые все совпадения", - сказал Учитель в беседе с Русской службой Би-би-си.

"Мы уже несколько раз обращались в государственные органы по поводу экстремистских и агрессивно настроенных организаций, которые угрожали поджигать кинотеатры, в которых покажут фильм "Матильда". Мы просили, чтобы ими занялись. Бездействие приводит вот к таким вещам", - добавил режиссер.

О нападении на студии "Лендок" в четверг сообщил источник агентства РИА Новости в МВД.

"В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает издание "Фонтанка", бутылки, наполненные зажигательной смесью, попали в кирпичи, которыми были заложены окна здания. С улицы не видно, что за стеклами окон на самом деле находится не помещение, а кирпичная стена.

Угрозы поступают все время

Накануне в Петербурге прошел закрытый показ фильма Учителя "Матильда", рассказывающего о романе между последним русским императором Николаем II, которого в 2000 году причислили к лику православных святых.

Фильм еще до выхода в прокат вызвал возмущение в РПЦ. Также против него выступала депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ фильма, оскорбляющий, по ее мнению, чувства верующих.

Нынешнее нападение режиссер считает последствием скандала с фильмом.

"Государство поддержало картину, выдало прокатное удостоверение. Несмотря на это, кучки, подстрекаемые депутатом Наталье Поклонской, постоянно устраивают провокации и подстрекательство. То баннеры на стадионах, то вот такие вещи, как нападение - это возмутительно", - сказал Учитель в беседе с Русской службой Би-би-си.

"Мы уже не раз писали в комитет по этике Думы. Думаю, что Дума, когда она сейчас соберется, должна наконец разобраться. Поклонская - это человек, который провоцирует безобразные действия, не посмотрев фильм. Мы, безусловно, будем обращаться в правоохранительные органы в связи с нападением на студию" - добавил режиссер.

Учитель несколько раз жаловался на давление со стороны противников фильма. 29 августа его адвокат Константин Добрынин во второй раз попросил проверить на экстремизм православную организацию "Христианское государство - Святая Русь". Об этом он во вторник, 29 августа, сообщил агентству ТАСС.

Юрист написал обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с жалобой на "бездействие сотрудников, более полугода игнорирующих системные проявления противоправной деятельности, имеющей очевидные признаки преступлений экстремистской направленности".

Премьера "Матильды" назначена на октябрь 2017 года.