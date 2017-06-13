Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста

Вечером в понедельник оппозиционный политик Алексей Навальный был доставлен в Симоновский суд Москвы для рассмотрения административного дело о нарушении им правил проведения митингов и неповиновении полиции.

В отношении Навального были составлены два протокола об административном правонарушении по статьям "неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции" и "нарушение правил проведения митингов". За последнее правонарушение ему грозил арест до 30 суток.

В пресс-службе суда уточнили, что в отношении Навального поступил один административный протокол.

Адвокаты Навального подавали ходатайство о прекращении дела. "Навальный не является субъектом правонарушения, поскольку он не организатор публичного мероприятия", - заявил его адвокат Вадим Кобзев.

В понедельник, когда в России отмечался национальный праздник, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах на протестных акциях было задержано более 1000 человек.

Сам Алексей Навальный был схвачен полицейскими в подъезде своего дома, до того как он успел добраться до Тверской, куда призывал выйти своих сторонников вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили о задержании Навального, который разместил в интернете "призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции".

Власти санкционировали акцию протеста на проспекте Сахарова в центре Москвы, но не на Тверской улице, где были запланированы праздничные гуляния.

В Петербурге несанкционированная акция прошла на Марсовом поле в центре города.

В понедельник вечером пресс-секретарь президента США Шон Спайсер призвал Москву "немедленно освободить всех мирных протестующих", задержанных в ходе акций, организованных в разных городах России фондом оппозиционера Алексея Навального.

"Российский народ заслуживает правительства, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачные и подотчетные структуры государственного управления, равенство перед законом и возможность осуществлять свои права без страха возмездия", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Также в понедельник с призывом освободить мирных участников протестов в России выступила международная правозащитная организация Amnesty International.