Алексашенко рассказал, почему его преследуют в России

Об этом бывший замминистра финансов и первый заместитель председателя правления Центрального банка России заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью".
"Я говорю то, что считаю правильным. Даю ту оценку, которую считаю верной. Не боюсь спорить с чиновниками, белое называть белым, а черное - черным", - подчеркнул экономист.
Одним из проявлений давления властей на Алексашенко стала недавняя публикация в газете "Московский комсомолец" о том, что его якобы задержали в аэропорту Домодедово и якобы возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. При этом экономист затруднился назвать конкретный повод для такого наступления на него.
"Российская система власти - это такой черный ящик. Причем, ты даже входа в него не видишь. Ты не очень понимаешь, что туда входит, ты только видишь, что оттуда выходит", - отметил он.
За что "наехали" на Серебренникова
Алексашенко считает, что спусковым крючком в деле "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников стало желание силовиков добиться накануне президентских выборов в России "единомыслия" среди интеллектуальной и культурной элиты.
"Они же хорошо понимают, что слово художника играет гораздо большую роль, чем напечатанное даже в самой уважаемой газете. Потому что он влияет на подсознание, формирует мировоззрение. Кирилл Серебренников - он не революционер. Но он - человек трезвомыслящий и достаточно хорошо понимает, что происходит в стране. - Я, после того как уже его задержали, просто поднял его ранние интервью, в которых он четко и внятно говорит, что в стране все прогнило, что страна катится в пропасть. Да вы что, ребята, у нас же выборы через полгода. Куда? Молчать!" - сказал Алексашенко.
И в такой ситуации, полагает бывший чиновник, довольно странно звучат рассуждения о том, что нынешний министр экономики Максим Орешкин является новым фаворитом российского президента Владимира Путина.
"Наблюдая кадровую политику Владимира Путина уже 18 лет, мне кажется, что у него понятие "фаворит" отсутствует. У него есть люди, чье мнение он слушает по каким-то вопросам, и те, чье мнение он не слушает ни по каким вопросам. Но нет такого человека, чье мнение он слушает по всем вопросам".
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