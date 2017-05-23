Активисту Дадину присуждена премия Немцова за отстаивание демценностей

"Совет Фонда Бориса Немцова определил лауреата ежегодной премии за смелость в отстаивании демократических ценностей. Им стал Ильдар Дадин", — говорится в сообщении Кара-Мурзы.

На странице Ильдара Дадина в Facebook сегодня размещена цитата из Бориса Немцова: "Быть в меньшинстве, быть против агрессивной, опьяненной толпы крайне дискомфортно и психологически очень тяжело. И опасно. По себе знаю… Смелые, бесстрашные пассионарии, готовые ценой свободы и потери благ и комфорта бороться за вашу и свою свободу. Они в меньшинстве, они гонимы, над ними издеваются и высмеивают. Но они свободны, и главное — они правы".

Эта премия вручается ежегодно 12 июня в День России. В течение месяца на сайте "Новой газеты" читатели выбирают из 30 кандидатов претендентов. В этом году было пять финалистов: помимо Дадина, ими стали один из организаторов антикоррупционной акции в Брянске 26 марта 2017 года школьник Максим Лосев, задержанный прямо на уроке в школе; находящийся в заключении активист Сергей Мохнаткин, оппозиционный политик, кандидат в президенты РФ Алексей Навальный и правозащитница Зоя Светова.

Участие в опросе приняли 12464 человека. Дадин собрал 22,08% голосов, 19,94% было отдано за Навального, 13,18% — за Мохнаткина, 5,66% — за Светову и 4,77% — за Максима Лосева. Все пять финалистов будут приглашены на церемонию вручения премии Бориса Немцова, которая состоится 12 июня 2017 года в Бонне.

Номинантов на получение премии выдвигали российские и зарубежные неправительственные организации: правозащитный центр "Мемориал", Фонд Фридриха Науманна, движение "Голос", "Солидарность", фонд Генриха Белля, "Открытая Россия", фонд "Свободная Россия", Норвежский хельсинкский комитет, проект "Последний адрес", пражский фестиваль KULTURUS, кельнский Форум Льва Копелева, экспертная группа "Европейский диалог", нижегородский Фонд социально значимых инициатив, сообщество гражданских активистов "Акватика".

Первым лауреатом премии стал в 2016 году глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг.

Конституционный суд признал статью, по которой осудили Дадина, соответствующей Конституции, но рекомендовал изменить ее, а приговор активисту — пересмотреть. В итоге 22 февраля этого года Верховный суд отменил приговор и Дадина отпустили на свободу. Позже начальник алтайской колонии Иван Ламтюгин письменно принес ему извинения.

21 апреля Дадин подал иск в Железнодорожный городской суд Московской области с требованием взыскать с России компенсацию в пять миллионов рублей за незаконное преследование.

Фонд Бориса Немцова за свободу был создан в Германии в ноябре 2015 года. Учредителем и президентом фонда является старшая дочь убитого политика Жанна Немцова. Организация занимается образовательно-просветительской деятельностью и подготовкой экспертных докладов, а также помощью тем, кого "преследуют в России по политическим причинам".