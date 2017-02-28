Активистка "Другой России" Таисия Осипова вышла из тюрьмы по УДО

Активистка незарегистрированной партии "Другая Россия" Таисия Осипова, осужденная в 2012 году на восемь лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков, освободилась из колонии условно-досрочно.

Как сообщили в "Твиттере" соратники Осиповой, сейчас она едет в Москву.

Освобождение Осиповой подтвердила и ее адвокат Светлана Сидоркина. "Сегодня Таисия Осипова выходит из исправительной колонии №5 Тверской области по решению суда об условно-досрочном освобождении", - заявила она в беседе с РИА Новости.

По словам Сидоркиной, Вышневолоцкий городский суд Тверской области удовлетворил ходатайство защиты об УДО 17 февраля, передает Интерфакс. При этом администрация колонии и прокуратура возражали против освобождения Осиповой, утверждает адвокат.

"У Таисии 12 поощрений, 2 погашенных взыскания за незначительные нарушения режима. У суда не было совершенно никаких оснований для отказа в УДО. Это полностью Тасина заслуга",- пояснила она.

Осипову обвиняли в сбыте наркотиков. По версии следствия, в 2010 году при проведении "контрольной закупки" она продала сотрудникам правоохранительных органов четыре грамма героина. В 2011 году Осипова была осуждена на десять лет лишения свободы.

После вмешательства Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента страны, дело Осиповой было отправлено на повторное рассмотрение. В конце августа 2012 года она была приговорена к восьми годам лишения свободы.

Сама Осипова отрицала все обвинения, а ее защита указывала на нарушения в ходе следствия.

Защита подала жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека.