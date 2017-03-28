Активиста оштрафовали за репост новости про дело о репосте

Новочебоксарский городской суд оштрафовал на тысячу рублей активиста Дмитрия Панькова за репост новости популярного паблика "Лентач" о его собственном оправдании по делу за репост.

Члена чувашского отделения партии ПАРНАС Дмитрия Панькова признали виновным по статье 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов), сообщил в "Фейсбуке" адвокат активиста Алексей Глухов.

"Итог: 1000 рублей штраф, поражение в праве участвовать в выборах в качестве кандидата в течении года и несмываемое ничем пятно опасного экстремиста", - сообщил сам Паньков на своей странице в "Фейсбуке". Со слов активиста, защита намерена обжаловать решение суда.

Поводом для судебного разбирательства послужил репост Панькова записи о том, что дело о репосте в отношении него закрыто.

"В прошлый раз по подобным материалам я был оправдан, теперь "ошибка" устранена - "Православие или Сме..." опять экстремистский лозунг, независимо от того, в каком контексте используется. Использовать это словосочетание - нельзя!" - написал активист на своей странице "ВКонтакте".

Первоначальное дело касалось репоста фотографии депутата-единоросса Виталия Милонова в футболке с надписью "Православие или смерть". Суд оправдал Панькова, не найдя состава преступления в его действиях. При этом решающим оказалось то, что слоган был написан без восклицательного знака.

Ранее в марте другого активиста, координатора чувашского отделения движения "Открытая России" Дмитрия Семенова, опубликовавшего во "ВКонтакте" запись о том, как его судили за репост той же фотографии Милонова, Ленинский районный суд Чебоксар признал виновным в распространении экстремистских материалов.

За репост новости о судебном заседании Семенова оштрафовали на три тысячи рублей. За сам репост фотографии его оштрафовали на тысячу рублей в ноябре прошлого года.