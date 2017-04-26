Активиста Дадина оштрафовали за пикет у здания МВД в Москве

Российского активиста Ильдара Дадина, которого ранее задержали за одиночный пикет возле ГУ МВД Москвы, приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения пикетирования, сообщает «Интерфакс».

Штраф назначил Тверской суд Москвы. Дадина признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Дадина задержали 2 апреля во время одиночного пикета у здания московского управления МВД на Петровке, 38.

Активист Ильдар Дадин стал первым осужденным в России по статье 212.1 УК («О неоднократном нарушении правил проведения митингов»). В конце 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но позже сократили срок до 2,5 лет. Наказание активист отбывал в исправительной колонии в Карелии. После жалоб Дадина на пытки со стороны сотрудников ФСИН его перевели исправительную колонию Алтайского края.

Дадин обратился в Конституционнный суд, который постановил пересмотреть приговор. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор.

В начале марта Дадина задержали во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве. Он требовал отставки руководителя управления ФСИН по Карелии Александра Тереха. 14 апреля сообщалось, что Алтайская исправительная колония, где Дадин отбывал наказание, извинилась перед ним. Также за Дадиным признали право на реабилитацию.