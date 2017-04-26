Активиста Дадина оштрафовали за пикет у здания МВД в Москве

 (6)
Телеканал "Дождь"
среда, 26 апреля 2017 г. 20:00
Российского активиста Ильдара Дадина, которого ранее задержали за одиночный пикет возле ГУ МВД Москвы, приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения пикетирования, сообщает «Интерфакс».
© AFP/Scanpix

Штраф назначил Тверской суд Москвы. Дадина признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Дадина задержали 2 апреля во время одиночного пикета у здания московского управления МВД на Петровке, 38.

Активист Ильдар Дадин стал первым осужденным в России по статье 212.1 УК («О неоднократном нарушении правил проведения митингов»). В конце 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но позже сократили срок до 2,5 лет. Наказание активист отбывал в исправительной колонии в Карелии. После жалоб Дадина на пытки со стороны сотрудников ФСИН его перевели исправительную колонию Алтайского края.

Дадин обратился в Конституционнный суд, который постановил пересмотреть приговор. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор.

В начале марта Дадина задержали во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве. Он требовал отставки руководителя управления ФСИН по Карелии Александра Тереха. 14 апреля сообщалось, что Алтайская исправительная колония, где Дадин отбывал наказание, извинилась перед ним. Также за Дадиным признали право на реабилитацию.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Активиста Дадина оштрафовали за пикет у здания МВД в Москве (6)

Активиста Дадина оштрафовали за пикет у здания МВД в Москве
Российского активиста Ильдара Дадина, которого ранее задержали за одиночный пикет возле ГУ МВД Москвы, приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения пикетирования, сообщает «Интерфакс».

Михалков осудил молчание властей по поводу расследования ФБК (25)

Nikita Michalkovas
Режиссер Никита Михалков заявил, что власть должна ответить на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом он заявил на Форуме безопасного интернета, передает корреспондент Дождя.

Путин призвал соблюдать права жителей при расселении пятиэтажек (15)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин заявил, что расселение пятиэтажек должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать права москвичей на собственность. Об этом он сказал, комментируя на совещании с членами правительства программу реновации жилья в Москве, сообщает «Интерфакс».

Степашин рассказал о требовании Ельцина снести мавзолей Ленина (21)

Степашин рассказал о требовании Ельцина снести мавзолей Ленина
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что в 1998 году первый президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.

Кремль объяснил падение рейтинга Медведева (17)

Кремль объяснил падение рейтинга Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева сложностью и ответственностью работы в правительстве, передает «Интерфакс».
Facebook друзья
Rambler's Top100