Акция "Надоел": в Москве все мирно, в Петербурге задержания

Задержания в Петербурге оказались самыми жесткими среди тех, что производились по всей России в рамках акции "Надоел", организованной "Открытой Россией".

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 29 апреля прошли акции "Надоел", организованные основанным Михаилом Ходорковским оппозиционным движением "Открытая Россия". По замыслу организаторов, участники акции должны отправлять обращения в приемные президента России с просьбой к Владимиру Путину не выдвигаться на очередной президентский срок в 2018 году.

Протестная акция в Петербурге обернулась задержаниями. По сообщениям корреспондентов "Новой газеты" с места событий, задержали около 30 человек. После сообщалось о 120 задержанных.

"На акцию собралось около 300 человек. Когда Андрей Пивоваров понес урну с обращениями в администрацию, его группу тут же оцепили - задержали и уже двинулись на других людей", - сообщила фотокорреспондент "Новой газеты в Петербурге" Елена Лукьянова.

По подсчетам "Открытой России", задержано 50 человек. "Можно сказать, всех уводят в разные стороны", - сообщается на сайте ОР.

В некоторых городах акцию согласовали. В других также прошли задержания.

Московские власти предложили провести акцию на проспекте Сахарова, но организаторы не согласились. Они настаивали на том, чтобы акция прошла возле администрации президента.

Как передавал с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, на Славянской площади, у памятника Кириллу и Мефодию немногочисленные участники акции начали собираться еще в час дня. К этому времени на площади, а также на прилегающих улицах, в подземных переходах и даже станциях метро были стянуты значительные силы полиции.

В мегафоны полицейские призывали людей не скапливаться и проходить сразу на Ильинку, 23 - к приемной администрации президента.

Минут за 20 колонна участников акции - по словам нашего корреспондента, в ней было несколько сот человек - вместе с многочисленными журналистами дошла до здания приемной. Пройти к подъезду здания можно только через рамки металлоискателей, поэтому в этом месте движение сильно замедлилось.

Вдоль очереди выстроилась цепочка сотрудников ОМОНа.

Активисты "Открытой России рассказали корреспонденту Би-би-си, что во время акции в Москве они раздали больше тысячи бланков для составления письма с требованиями к Владимиру Путину. Все эти письма затем в течение двух с лишним часов были доставлены в приемную админ президента.

За несколько дней до акции, 26 апреля, Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией - такая организация не может работать в России, сотрудничество с ней может быть уголовно наказуемо.

Сотрудники ОР возражают, что признать нежелательной по закону можно только зарегистрированные за рубежом организацию Михаила Ходорковского "Открытая Россия", Институт современной России его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение "Открытая Россия". Движения "Открытая Россия" решение прокуратуры коснуться не может, объяснил в "Твиттере" сам Михаил Ходорковский, так как оно российское.

В четверг в московский офис "Открытой России" пришли с обыском.

От Тулы до Тюмени

Согласно сообщениям с акции "Надоел" из российских регионов, в Туле задержали 30 человек - это практически все, кто пришел на акцию. В Кемерове - 14 задержанных.

По сообщению Idel.Реалии, в Казани задержаны член отделения "Открытой России" Дарья Кулакова и участница акции Ляйсан Исмагилова.

В Тюмени по дороге на акцию "Надоел" был задержан координатор мероприятия Антон Михальчук, сообщает портал ОВД-Инфо.

"Открытая Россия" сообщает, что в Томске провести митинг мешают уличные громкоговорители и уборочная техника: она заглушают выступающих.

Член СПЧ Игорь Борисов накануне объявил, что акции согласованы в 30 регионах России.