Агентство Regnum решило подать в суд на Марию Захарову

Российское агентство Regnum решило подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову, обвинив ее в клевете. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению агентства, Захарова, «пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов Regnum и агентство в целом».

Агентство утверждает, что 27 декабря на еженедельном брифинге Захарова, комментируя задержание в Белоруссии журналистов Regnum, сказала, что журналисты издания употребляли такие слова как «недонарод» и «недогосударство».

«Слово „недонарод“ не употреблялось в публикациях Regnum ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а Regnum занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слово «недогосударство» употреблялось автором агентства «только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по ее пути — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности».

Ранее в Беларуси возбудили дело по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» в отношении двух российских журналистов: авторов Regnum Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Журналистов задержали.