Адвокат сообщил, что СК начал проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы

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Deutsche Welle
суббота, 4 февраля 2017 г. 09:09
По словам Вадима Прохорова, следственный отдел по району Хамовники приступил к изучению обстоятельств госпитализации Кара-Мурзы-младшего.
Vladimir Kara-Murza

Адвокат координатора движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзы-младшего Вадим Прохоров в пятницу, 3 февраля, сообщил, что сотрудники Следственного комитета (СК) РФ начали проверку по факту госпитализации бывшего сопредседателя оппозиционной партии ПАРНАС.

"Мне позвонил следователь из следственного отдела по району Хамовники города Москвы и выяснял, откуда именно и при каких обстоятельствах был госпитализирован вчера утром Владимир (Кара-Мурза-младший. - Ред.)", - написал Прохоров на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, в отдел, который занялся изучением обстоятельств произошедшего, в декабре 2015 года уже передавалось заявление от Кара-Мурзы-младшего на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Тогда документ был подан в связи с возможностью "преднамеренного отравления" и "неудавшейся попытки убийства", пояснил Прохоров. "За истекший год нам прислали лишь несколько промежуточных ответов, и в минувшем декабре (уже 2016 года) мы даже подали новое заявление на имя Бастрыкина", - добавил он.

То, что координатор движения "Открытая Россия" 2 февраля снова попал в реанимацию с диагнозом "полиорганная недостаточность", по всей видимости, и "сподвигло следователей озадачиться происходящими событиями", добавил он.

Повторная госпитализация

Ранее в разговоре с DW Вадим Прохоров подчеркнул, что нынешние симптомы напоминают те, с которыми его клиента госпитализировали в мае 2015 года. Тогда в его организме было обнаружено многократное превышение концентрации тяжелых металлов, и оппозиционер около месяца пробыл в состоянии комы. После выздоровления Кара-Мурза-младший вместе с Вадимом Прохоровым подали заявление в Следственный комитет (СК) РФ с требованием возбудить уголовное дело о намеренном отравлении. В начале 2016 года оппозиционер дал показания. "Но на этом все закончилось. Никакого внятного ответа от СК мы не получили", - рассказал DW Прохоров. По последним данным, состояние больного остается без изменений, он веден в искусственную кому.

Deutsche Welle
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Адвокат сообщил, что СК начал проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы (4)

Vladimir Kara-Murza
По словам Вадима Прохорова, следственный отдел по району Хамовники приступил к изучению обстоятельств госпитализации Кара-Мурзы-младшего.

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