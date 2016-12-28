Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы

Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.

Известный российский адвокат Марк Фейгин раскритиковал решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.

"Если говорить о сугубо процессуальной, юридической стороне, у российского суда нет юрисдикции для того, чтобы давать оценку юридически значимых фактов относительно Украины", - заявил он в интервью DW в среду, 28 декабря.

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Фейгин назвал несостоятельной ссылку московского суда на то, что у него есть право давать оценку событиям на Майдане в силу особых, уникальных отношений, сложившихся между Россией и Украиной. Он констатировал, что фактически российский суд вторгается в универсальную юрисдикцию, которую Москва на самом деле не признает и как раз поэтому вышла, к примеру, из Римского статута Международного уголовного суда.

Марк Фейгин также поставил под сомнение заключение Дорогомиловского суда о том, беглый экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, по иску которого и выносилось решение, не имеет возможности обратиться с жалобой в украинский суд через своих представителей в гражданско-правовом порядке.

Пропагандистское решение без последствий

Адвокат уверен, что решение Дорогомиловского суда носит пропагандистский характер и не может иметь юридических последствий.

Напомнив об участии в судебном процессе таких лиц, как бывшие президент и премьер Украины Виктор Янукович и Николай Азаров, Фейгин не исключил, что эти люди, возможно, надеются, что решение российского суда поможет им добиться исключения из санкционных списков через ЕСПЧ.

Марк Фейгин также полагает, что целью российского суда могло быть расшатывание политической ситуации на Украине.