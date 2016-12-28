Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы

 (15)
Deutsche Welle
среда, 28 декабря 2016 г. 14:30
Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.
Markas Feiginas
© RIA/Scanpix

Известный российский адвокат Марк Фейгин раскритиковал решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом.

"Если говорить о сугубо процессуальной, юридической стороне, у российского суда нет юрисдикции для того, чтобы давать оценку юридически значимых фактов относительно Украины", - заявил он в интервью DW в среду, 28 декабря.

Статьи по теме:
Районный суд Москвы объявил смену власти в Киеве госпереворотом  (25)

Фейгин назвал несостоятельной ссылку московского суда на то, что у него есть право давать оценку событиям на Майдане в силу особых, уникальных отношений, сложившихся между Россией и Украиной. Он констатировал, что фактически российский суд вторгается в универсальную юрисдикцию, которую Москва на самом деле не признает и как раз поэтому вышла, к примеру, из Римского статута Международного уголовного суда.

Марк Фейгин также поставил под сомнение заключение Дорогомиловского суда о том, беглый экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, по иску которого и выносилось решение, не имеет возможности обратиться с жалобой в украинский суд через своих представителей в гражданско-правовом порядке.

Пропагандистское решение без последствий

Адвокат уверен, что решение Дорогомиловского суда носит пропагандистский характер и не может иметь юридических последствий.

Напомнив об участии в судебном процессе таких лиц, как бывшие президент и премьер Украины Виктор Янукович и Николай Азаров, Фейгин не исключил, что эти люди, возможно, надеются, что решение российского суда поможет им добиться исключения из санкционных списков через ЕСПЧ.

Марк Фейгин также полагает, что целью российского суда могло быть расшатывание политической ситуации на Украине.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Захарова предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя (1)

Rusijos URM Spaudos ir informacijos departamento vadovė Marija Zacharova
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Белоруссии корреспондентах издания.

ВЦИОМ: главной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты (7)

Parduotuvė Maskvoje
Основные проблемы страны, по ощущениям россиян, в уходящем году связаны со сферами экономики и госуправления, пишет newsru.com

В России возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии (6)

Meška Zalcburgo zoologijos sode
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы (15)

Markas Feiginas
Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.
Facebook друзья
Rambler's Top100