Адвокат рассказал об избиении осужденного по "болотному делу" в колонии

Инженера Ивана Непомнящих, осужденного по "болотному делу", могли избить в ярославской колонии номер 1, рассказал Русской службе Би-би-си его адвокат Дмитрий Динзе.

"От заключенных, которые имеют связь со своими родственниками, пришла информация о том, что в ярославской колонии номер 1 сотрудники ФСИН (возможно, даже спецназ ФСИН) устроили бардак, избив нескольких осужденных. В том числе телесные повреждения нанесли Ивану Непомнящих и другим заключенным", - заявил Динзе.

На момент публикации заметки пресс-служба ФСИН оказалась недоступна для комментариев.

Динзе добавил, что разные "особые меры" в виде помещения Непомнящих в штрафной изолятор (ШИЗО) или физическая сила стали применяться к осужденному после того, как в суд было подано ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Вынося решение об условно-досрочном освобождении, российские суды принимают во внимание поощрения и взыскания, которые выносятся сотрудниками колонии.

Например, основываясь на непогашенном взыскании, суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Гаскарову, также осужденному по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве.

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками ОМОНа на Болотной площади произошли 6 мая 2012 года. Тогда там проходила крупная протестная акция, приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина.

По факту произошедшего на Болотной площади было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Более 30 человек были арестованы в рамках этого дела. При этом Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи произошедшего, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади в тот день не было, а столкновения были спровоцированы полицией.

В рамках расследования дела были задержаны десятки человек Некоторых из них амнистировали, однако многие получили реальные сроки лишения свободы.

Иван Непомнящих стал 33-м обвиняемым по "болотному делу" - его приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима в декабре 2015 года. Следствие считает, что в день протестной акции Непомнящих воспрепятствовал задержанию "агрессивно настроенных граждан" и несколько раз ударил руками и зонтом двоих сотрудников полиции.

Сам осужденный в ходе следствия отказывался от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью российской конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. В суде он также отказался участвовать в прениях и выступать с последним словом.