Адвокат рассказал о деталях уголовного дела против основателя "Шалтая-Болтая"

Адвокат арестованного лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева Руслан Коблев рассказал о подробностях уголовного дела в отношении его подзащитного, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Коблева, Аникееву, известному также как Льюис, пока инкриминируют один эпизод взлома почтового ящика сотрудника «Сбербанка» Евгения Кислякова, а обвинение ему предъявлено по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

По данным газеты, Кисляков — это бывший начальник дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ ПАО «Сбербанк России» и вице-президент департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» (УЭК).

Хакеры выставили на продажу его деловую переписку с августа 2013 года по февраль 2016 года. В ней были материалы, касающиеся проектов Сбербанка в сфере УЭК, ЖКХ и транспорта.

По словам собеседника «Коммерсанта» в банке, Кисляков там не работает уже примерно полгода, а взломан у него был личный, а не служебный почтовый ящик. Источник издания не уточнил, предлагали ли Кислякову выкупить эту переписку.

Коблев также рассказал, что Аникеев обсуждает со следствием возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Никаких других обвинений ему пока не предъявлено.

Адвокат отметил, что, по словам его подзащитного, на начальном этапе работы хакеры «Шалтая-Болтая» не преследовали коммерческих целей.

«Да и в последующем цели взломать чей-то почтовый ящик исключительно для того, чтобы продать добытую информацию, по словам моего подзащитного, не было. Какую-то общественно значимую информацию участники группы без выдвижения каких-либо условий просто публиковали на своем интернет-сайте», — добавил он.

Коблев также опроверг информацию о том, что у Аникеева до задержания были контакты с представителями ФСБ.

Ранее другой член «Шалтая-Болтая», Александр Глазастиков, в интервью Дожлю рассказал, что хакеры заключили с ФСБ сделку, согласно которой они должны были сообщать спецслужбе о готовящихся «сливах», а та в обмен обещала их не арестовывать. Глазастиков — единственный остающийся на свободе участник хакерской группы. Он находится в Эстонии и намерен просить там убежища. Аникеев, а также Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы осенью 2016 года.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что расследование в отношении «Шалтая-Болтая» связано с делом о госизмене сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также Руслана Стоянова, менеджера «Лаборатории Касперского». Однако представители обвиняемых опровергают связь между этими делами.

«Шалтай-Болтай» стала известен после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. Они публиковали переписку Аркадия Дворковича, смс-сообщения замглавы Управления президента России по внутренней политике Тимура Прокоменко, а также и электронные письма вице-премьера Аркадия Дворковича.