Адвокат предполагаемого главы "Шалтая-Болтая" взял его на работу

Лефортовский суд Москвы продлил арест предполагаемому лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву.

Судья Елена Галиханова оставила обвиняемого под стражей до 8 мая 2017 года, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си из здания суда.

Адвокаты будут обжаловать это решение, добиваясь смягчения меры пресечения. Они обеспечили своему подзащитному все условия для назначения домашнего ареста: защитник Руслан Коблев устроил Аникеева в свое адвокатское бюро на работу специалистом по компьютерной безопасности. Кроме того, теперь у обвиняемого есть постоянное место жительства в московском регионе.

Аникеев признает свою вину и дает признательные показания. Адвокат Коблев утверждает, что после того, как другой участник "Шалтая-Болтая", Александр Глазастиков, дал несколько интервью, рассказав в них о роли всех обвиняемых по делу, отрицать вину стало бессмысленно.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следствия: на заседании оглашались материалы предварительного следствия, составляющие охраняемую государством тайну.

Группа компьютерных взломщиков, называющих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа воровала переписки, взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Аникеев был арестован 9 ноября прошлого года. Обвиняемый уверяет, что он и его соратники своей целью ставили борьбу за свободу информации в интернете, а контакты с ФСБ отрицает. Чуть позднее взяли под стражу двух его подельников, Константина Теплякова и Александра Филинова.