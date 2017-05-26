Адвокат: полиция проверяет компанию Учителя по запросу Поклонской

Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской, заявил адвокат Учителя Константин Добрынин.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину", - цитирует ТАСС Добрынина.

По его словам, в документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им ряд документов, в том числе уставные и учредительные документы, список полученных субсидий и справку о расчетных счетах.

Данные сведения, отмечается в документе, необходимы в связи с "проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

Адвокат пояснил, что это не обыск и не изъятие документов, а просто запрос, на который следует ответить в установленный законом срок.

Сам режиссер считает действия Поклонской возмутительными.

"Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию", - сказал Учитель Интерфаксу, добавив, что предыдущая проверка, проводимая госказначейством, закончилась лишь несколько дней назад.

Спор о Матильде

Противостояние между режиссером и депутатом Поклонской продолжается уже несколько месяцев и связан с фильмом Учителя "Матильда".

Фильм Учителя о романтических отношениях между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской еще до выхода в прокат спровоцировал громкий скандал.

Главным противником картины стала Поклонская, которая сочла оскорбительным сам сюжет фильма.

В середине апреля Полонская сообщила, что направила в Генпрокуратуру России заключение экспертов, которые по ее просьбе изучили два трейлера "Матильды" и текст сценария. Они пришли к выводу, что фильм нельзя показывать широкой публики в связи с "высокой степенью провокативности и уничижения".

"Созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан", - говорилось в заключении.

В минкульте заявили, что результаты этой экспертизы учитывать не будут.

Сам режиссер считает претензии к его картине необоснованным. В интервью Би-би-си Алексей Учитель указывал на парадоксальность ситуации, при которой его фильма еще никто не видел, но пытаются запретить.

Против нападок на фильм, производство которого еще не закончилось, выступили глава министерства культуры Владимир Мединский, а также сенатор Елена Мизулина. Мединский назвал дискуссию о "Матильде" "вакханалией демократии".

В российский и зарубежный прокат "Матильда" выйдет в конце октября.