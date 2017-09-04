Адвокат назвал "письмо Серебренникова" провокацией

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов в понедельник.

Вечером в воскресенье немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший главную роль в фильме "Матильда", опубликовал в "Инстаграме" обращение, которое, как он утверждал, написал режиссер Кирилл Серебренников.

Как говорилось в публикации Айдингера, Серебренников передал ему послание, когда в последний раз находился в Германии, с просьбой опубликовать его "в случае своего ареста". Когда именно это произошло, актер не уточнил.

"Дорогие друзья, если вы это читаете, значит все пошло не так, как я думал. Я передал это письмо тем, кому полностью доверяю. Я прошу вас оставаться спокойными и не поддаваться на провокации политических мошенников, которые пытаются делать деньги на любой истории, которую можно повернуть против властей", - говорится в опубликованном письме.

Дальше в обращении говорится о "спекуляциях" вокруг фигуры режиссера, возникших после возбуждения против него уголовного дела.

"Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства," - говорится в письме.

Украинские власти пока не комментировали это утверждение.

Ранее Айдингер, который исполняет роль императора Николая II фильме Алексея Учителя "Матильда", подписал петицию в защиту Серебренникова в немецком журнале Spiegel. Кроме него петицию поддержали 34 западных деятеля искусства.

В понедельник в ходе рассмотрения апелляции на домашний арест в суде были представлены 39 новых поручительств от российских деятелей культуры, которые судья согласился приложить к делу. Среди тех, кто выступил в поддержку режиссера - режиссеры Марк Захаров, Александр Сокуров, Глеб Панфилов, Евгений Каменькович, певец Валерий Меладзе, модель Наталья Водянова и другие.

"Дело Серебренникова"

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки.

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.