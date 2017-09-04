Адвокат назвал "письмо Серебренникова" провокацией

Адвокат российского режиссера Кирилла Серебренникова считает провокацией письмо, опубликованное немецким актером Ларсом Айдингером от имени режиссера. Об этом он заявил перед началом заседания Мосгорсуда, где будет рассматривается апелляция на домашний арест Серебренникова.
© AP / Scanpix

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов в понедельник.

Вечером в воскресенье немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший главную роль в фильме "Матильда", опубликовал в "Инстаграме" обращение, которое, как он утверждал, написал режиссер Кирилл Серебренников.

Статьи по теме:
Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест  (8)
Оперативным сопровождением дела Серебренникова займется служба ФСБ

Как говорилось в публикации Айдингера, Серебренников передал ему послание, когда в последний раз находился в Германии, с просьбой опубликовать его "в случае своего ареста". Когда именно это произошло, актер не уточнил.

"Дорогие друзья, если вы это читаете, значит все пошло не так, как я думал. Я передал это письмо тем, кому полностью доверяю. Я прошу вас оставаться спокойными и не поддаваться на провокации политических мошенников, которые пытаются делать деньги на любой истории, которую можно повернуть против властей", - говорится в опубликованном письме.
Дальше в обращении говорится о "спекуляциях" вокруг фигуры режиссера, возникших после возбуждения против него уголовного дела.

"Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства," - говорится в письме.

Украинские власти пока не комментировали это утверждение.

Ранее Айдингер, который исполняет роль императора Николая II фильме Алексея Учителя "Матильда", подписал петицию в защиту Серебренникова в немецком журнале Spiegel. Кроме него петицию поддержали 34 западных деятеля искусства.

В понедельник в ходе рассмотрения апелляции на домашний арест в суде были представлены 39 новых поручительств от российских деятелей культуры, которые судья согласился приложить к делу. Среди тех, кто выступил в поддержку режиссера - режиссеры Марк Захаров, Александр Сокуров, Глеб Панфилов, Евгений Каменькович, певец Валерий Меладзе, модель Наталья Водянова и другие.

"Дело Серебренникова"

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".
Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки.

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова (4)

Немецкий режиссер Томас Остермайер начал сбор подписей...

Мединский рассказал о допросах в минкульте по делу Серебренникова (10)

Сотрудников минкультуры вызывали на допросы по делу...

Кама Гинкас о деле Серебренникова: неужели все сначала, неужели опять? (39)

22 августа режиссер Кирилл Серебренников был задержан в...

Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле "Седьмой студии" (18)

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлены...

М.Ивашкявичюс: "враги" в погонах решили переплюнуть Серебренникова в театральности (1)

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 2 сентября вышла статья ,...

Россия

В Екатеринбурге задержан водитель, въехавший на автомобиле в кинотеатр

В Екатеринбурге задержан водитель автомобиля УАЗ,...

Адвокат назвал "письмо Серебренникова" провокацией

Адвокат российского режиссера Кирилла Серебренникова...

Кадыров готов выступить против России в случае поддержки "шайтанов" в Мьянме (1)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «геноцид...

Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в центре Москвы (2)

У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве...

МИД России призвал США "одуматься и немедленно вернуть" дипобъекты (20)

Россия призвала США «одуматься и немедленно вернуть»...

TOP новостей

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Самые влиятельные в Литве: окончательный список (20)

DELFI заканчивает цикл " Самые влиятельные в Литве 2017 "...

Погода: будет суше и прохладнее

После теплых выходных в начале недели нас ожидает более...

Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ (71)

Аналитики Центрального разведывательного управления...

ЧЕ: Литва победила Италию (3)

Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате...