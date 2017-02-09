Адвокат: Кара-Мурза-младший вышел из комы

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 11:25
Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, который на прошлой неделе был госпитализирован с признаками "острой интоксикации неустановленным веществом", вышел из комы, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
Vladimir Kara-Murza

"Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен", - написал Вадим Прохоров в "Фейсбуке".

Как уточнил адвокат, пока состояние Владимира Кара-Мурзы продолжает оставаться тяжелым, он "не может говорить, но сознательно общается морганием глаз".

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Ранее жена координатора "Открытой России" Евгения Кара-Мурза рассказала в интервью Би-би-си, что у ее мужа врачи диагностировали "острую интоксикацию неустановленным веществом". По ее словам, ситуация вновь напоминает преднамеренное отравление, и семья ждет ответа израильских и французских экспертов-токсикологов.

2 февраля Владимира Кара-Мурза-младший второй раз за два года был госпитализирован с симптомами отравления. Тогда, по сообщениям близких, Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому.

Как стало известно в минувшую пятницу, следственные органы России решили провести проверку в связи с госпитализацией координатора "Открытой России".

Как напомнил Вадим Прохоров, заявление в правоохранительные органы Кара-Мурза подал еще в декабре 2015 года. Тогда он просил провести расследование по факту своей предыдущей госпитализации, так как считал, что его намеренно отравили.

Адвокат утверждает, что все это время - с момента подачи заявления до второй госпитализации - следователи не предпринимали никаких активных действий.

В мае 2015 года - при первой госпитализации с симптомами отравления - у Кара-Мурзы диагностировали острую печеночную недостаточность.

После выписки он получил итоги проведенной во Франции экспертизы, согласно которой в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов.

И тогда, и сейчас сторонники Кара-Мурзы называют резкое ухудшение его состояния покушением. Они не уточняют, кто именно может за этим стоять, отмечая только, что, если использовался яд, то очень редкий и мало кому доступный.

35-летний Кара-Мурза-младший ранее был заместителем председателя оппозиционной партии "Парнас", а сейчас он - координатор фонда "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

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