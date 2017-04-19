79% россиян высказались против сноса памятников Ленину

79% россиян — против сноса памятников Владимиру Ленину в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

4% респондентов абсолютно согласны с утверждением о необходимости сноса памятников, 10% опрошенных «скорее согласны». 8% затруднились с ответом.

Выросла и доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории.

В 2006 году «целиком положительной» и «положительной» ее сочли 11% и 29% опрошенных, в 2016 году — 13% и 40%, а при последнем опросе — 15% и 41% респондентов соответственно.

«Скорее отрицательной» роль Ленина сочли 17%, а «резко отрицательной» — 5% респондентов. 23% затруднились ответить.

Более четверти — 26% — респондентов отметили, что память о Ленине сохранится, но «никто уже не пойдет по его пути». По мнению 23%, Ленин «повел страну по пути прогресса», а 21% счел, что его идеи «были искажены» последователями. 19% респондентов придерживаются мнения, что Ленин вел людей «к светлому будущему», а 15% (можно было выбрать больше одного варианта ответа — Дождь) сказали, что он вел страну «по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед».

По мнению 11%, Ленин ошибался насчет коммунизма, а еще 6% думают, что его идеи «и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни».

Примерно треть опрошенных — 31% — хотят, чтобы тело Ленина оставалось в Мавзолее на Красной площади. 32% респондентов предлагают похоронить его у Кремлевской стены, а еще 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля в 48 российских регионах среди 1,6 тысячи человек.