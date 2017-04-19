79% россиян высказались против сноса памятников Ленину

 (4)
bbcrussian.com
среда, 19 апреля 2017 г. 10:08
79% россиян — против сноса памятников Владимиру Ленину в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Vyborgas, Rusija
© Artūras Morozovas

4% респондентов абсолютно согласны с утверждением о необходимости сноса памятников, 10% опрошенных «скорее согласны». 8% затруднились с ответом.

Выросла и доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории.

В 2006 году «целиком положительной» и «положительной» ее сочли 11% и 29% опрошенных, в 2016 году — 13% и 40%, а при последнем опросе — 15% и 41% респондентов соответственно.

«Скорее отрицательной» роль Ленина сочли 17%, а «резко отрицательной» — 5% респондентов. 23% затруднились ответить.

Более четверти — 26% — респондентов отметили, что память о Ленине сохранится, но «никто уже не пойдет по его пути». По мнению 23%, Ленин «повел страну по пути прогресса», а 21% счел, что его идеи «были искажены» последователями. 19% респондентов придерживаются мнения, что Ленин вел людей «к светлому будущему», а 15% (можно было выбрать больше одного варианта ответа — Дождь) сказали, что он вел страну «по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед».

По мнению 11%, Ленин ошибался насчет коммунизма, а еще 6% думают, что его идеи «и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни».

Примерно треть опрошенных — 31% — хотят, чтобы тело Ленина оставалось в Мавзолее на Красной площади. 32% респондентов предлагают похоронить его у Кремлевской стены, а еще 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля в 48 российских регионах среди 1,6 тысячи человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

79% россиян высказались против сноса памятников Ленину (4)

Vyborgas, Rusija
79% россиян — против сноса памятников Владимиру Ленину в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

СМИ опубликовали видео с рассказом Дадаева об убийстве Немцова (1)

Zauras Dadajevas
"Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали видеозаписи признательных показаний Заура Дадаева и Анзора Губашева, обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова.

В Госдуме обсудили влияние американских СМИ на выборы в России (8)

Rusijos Dūma
В российской Госдуме во вторник прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, на котором эксперты и депутаты обвинили "Радио Свобода", "Голос Америки" и Би-би-си в попытке повлиять на выборы в Госдуму, прошедшие в России в сентябре 2016 года.

Transparency пожаловалась Путину на конфликт интересов Медведева

Transparency пожаловалась Путину на конфликт интересов Медведева
Международная антикоррупционная организация Transparency International обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить "неурегулированный конфликт интересов" премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Дождь": Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального (90)

Дождь: Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального
Администрация президента РФ решила запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального и создала для этого специальный отдел, снимающий порочащие его клипы, фильмы и видеоигры, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.
Facebook друзья
Rambler's Top100