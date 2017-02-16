78% россиян выступают за визовый режим с Беларусью

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rus.DELFI.lv
четверг, 16 февраля 2017 г. 16:02
Согласно данным соцопроса, проведенного ВЦИОМ, за отмену безвизового режима с Беларусью высказались 78% россиян. И лишь 16% респондентов считают, что граница между странами должна сохраниться только в качестве формальности, передает Rebublic.ru.
© Sputnik

Более половины участников опроса (56%) не поддерживают скидки на нефть и газ для союзных государств даже в обмен на поддержку с их стороны. Большинство россиян (60%) продажи Белоруссии нефти и газа по цене ниже рыночной.

При этом 40% респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство, 35% — как торгового и экономического партнера России. 4% опрошенных расценили Белоруссию как конкурента России, 3% — как ее противника.

Между тем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что вопрос о введении визового режима с Беларусью не рассматривается.

В начале февраля ФСБ установила погранзону на границе с Беларусью. Ее установили в ответ на введение Минском пятидневного безвизового режима для граждан США и ЕС, пояснив, что погранзона введена для борьбы с незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, и ограничений при пересечении границы для белорусов и россиян не будет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Москву в нарушении межгосударственного договора, а в МИД, что Россия, установив погранзону, приравнял белорусов к иностранцам.

Безвизовый режим начал действовать в Беларуси с 12 февраля. Иностранные граждане могут попасть в республику без визы только через минский аэропорт. Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть продлен с пяти до 12-14 дней.

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