2/3 детей российских миллионеров поехали учиться за границу

Как следует из доклада, средний возраст владельцев крупного капитала в России составляет 50—55 лет. Как правило, они состоят в первом браке и имеют троих детей.

Состояние таких бизнесменов заработано их собственными усилиями, говорится в докладе. При этом значительную роль в увеличении их сбережений сыграли приватизация и государственные контракты — это характерно для четверти миллиардеров России.

Среди миллионеров 25% допустили возможность временного переезда за границу. Половина собираются продолжить жить в России еще, как минимум, 10 лет.

Среди всего населения России доля миллионеров составляет около 0,1%, это на 1,4% меньше Германии и на 4,3% меньше Швейцарии.

Исследователи опросили 32 владельцев крупного капитала в России и пришли к выводу, что большинство из них намерены продолжать управление бизнесом в стране в ближайшие пять лет (33%), 17% готовы сделать бизнес публичным с помощью проведения IPO, а 16% респондентов заявили, что продадут бизнес. Еще 6% собираются передать бизнес семье, остальные не планировали свои дальнейшие действия.

Для большинства бизнесменов приоритетом в бизнесе является сохранность и безопасность капитала.