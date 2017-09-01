Каждый год десятки тысяч верующих собираются у Соборных мечетей в Москве и Санкт-Петербурге на проповедь и молитву. В этом году праздник совпал с Днем знаний 1 сентября.

Из-за скопления верующих у Соборной мечети на Проспекте Мира были перекрыты соседние улицы и закрыто метро.

В некоторых школах Москвы и Подмосковья в связи с праздником перенесли школьные линейки. Так, в школе номер 2107 неподалеку от Соборной мечети линейку перенесли на 4 сентября. В Подмосковье решили перенести линейки в 35-ти школах, сообщает РИА Новости.