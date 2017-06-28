12 российских вузов вошли в престижный Шанхайский рейтинг

bbcrussian.com
среда, 28 июня 2017 г. 11:22
В Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU вошли в этом году сразу 12 российских вузов. В прошлогодней версии рейтинга присутствовали только три учебных заведения из России. Самый высокий результат в рейтинге показал МГУ, заняв 43 место в категории "физика".
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Среди российских вузов в рейтинге - Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Речь идет не о едином рейтинге лучших вузов мира, а о нескольких списках, касающихся разных научных дисциплин.

Самого высокого результатат среди российских вузов достиг МГУ им. Ломоносова, занявший 43-е место в рейтинге по физике. При этом в первой десятке рейтинга все места, кроме третьего, занимают американские вузы. На третьем месте - Токийский университет.
МГУ присутствует в рейтингах еще по 13 дисциплинам.

Белгородский университет попал в рейтинг по списку "инженерные науки, связанные с металлургией". Там он находится в категории "76-100", не занимая конкретной строчки. В той же категории, но с меньшим количеством очков, находятся московский МИСиС и уфимский авиатех.

Первые четыре строчки в металлургическом рейтинге занимают китайские вузы, на пятой - японский университет Тохоку.

Высшая школа экономики находится в категории "201-300" по дисциплине "Экономика". Первая десятка в этой дисциплине также почти полностью занята американскими вузами, за исключением восьмой строчки, которую занимает Лондонская школа экономики и политических наук.

В ряде других рейтингов, включая списки по авиационно-космической технике, социологии, геологическому инжинирингу и сельхознаукам, Россия не упоминается.

Более подробно с шанхайским рейтингом можно ознакомиться на сайте проекта.

В прошлом году в Шанхайский рейтинг университетов вошли три российских вуза - МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и НГУ.

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