12 июня: в Москве и Петербурге задержаны сотни участников акций протеста

Не менее 750 человек в Москве и около 900 в Санкт-Петербурге задержаны во время антикоррупционных акций 12 июня. Такие данные в понедельник вечером привел РБК со ссылкой на правозащитников из "ОВД Инфо".

Официальной информации по задержанным пока нет. В МВД РФ около 7 вечера сообщили о задержании "более 150 человек" во время несогласованной акции в Москве, и 500 человек - в Петербурге. При этом, по данным полиции, в Петербурге в несанкционированной акции участвовало около 3,5 тысячи человек, а в Москве - около 5 тысяч, сообщает newsru.com

Между тем, по словам правозащитников, данные о задержанных продолжали поступать и поздно вечером, поэтому, скорее всего, названная ими цифра будет расти.

Как сообщают очевидцы, в столице на Тверской ОМОН выхватывал из толпы случайных людей и сажал в автозаки. В Петербурге ОМОН брал людей в кольцо, и тех, кто оказывался внутри, забирал в отделения, передает "Эхо Москвы".

В Москве активные задержания участников протестных акций велись на Тверской улице, где с 14:00 проходила несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивали" из толпы людей, даже если они не скандировали лозунги и не держали плакаты. Между тем на проспекте Академика Сахарова, где оппозиция первоначально намеревалась провести свой митинг, собрались противники законопроекта о реновации.

В Петербурге после массовых задержаний днем, в районе 5 вечера продолжились точечные задержания у Дворцовой площади, сообщает "Фонтанка.ру".

Позже ТАСС со ссылкой на Росгвардию сообщило, что участник несанкционированной акции, который распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ОМОН, задержан. "Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза, - сообщили в Росгвардии. - Нарушитель общественного порядка задержан правоохранительными органами". Неназванному сотруднику ОМОН оказана медицинская помощь.

К 14:00 около тысячи человек собрались на согласованной с московскими властями оппозиционной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности. По словам очевидцев, противники реновации примерно в 15:00 начали расходиться.

Между тем на Пушкинской площади был задержан экс-заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин.

Также сообщается о задержании координатора "Открытой России" Марии Бароновой.

Также на Тверской задержали председателя движения "Открытой России" Александра Соловьева.

Как сообщает портал "Медиазона", среди пострадавших на Тверской есть дети.

Митинг против коррупции первоначально должен был состояться 12 июня на проспекте Сахарова. Однако накануне вечером оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге сообщил о том, что организаторы отказываются проводить акцию, так как власти запрещают любым подрядчикам устанавливать сцену.

Политик призвал "мирно" в формате "народных гуляний" провести мероприятие на Тверской улице, которая 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи. Собрание". Навальный призвал сторонников приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки. Незадолго до начала "гуляний" Навальный был задержан полицией в подъезде его дома в столичном районе Марьино.