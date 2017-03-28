Зять Трампа расскажет комиссии сената о связях с Москвой

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bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 08:07
Старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер согласился дать показания сенатской комиссии, расследующей факты предполагаемого вмешательства России в американскую избирательную кампанию.
Jaredas Kushneris ir Ivanka Trump
© Reuters / Scanpix

Запланированную встречу с Кушнером подтвердили источники в комитете по разведке Сената и в администрации президента США.

"Во время избирательной кампании и переходного периода Джаред Кушнер был главным ответственным за контакты с иностранными правительствами и иностранными чиновниками. С учетом этого он добровольно вызвался выступить в возглавляемом Ричардом Берром сенатском комитете, но время встречи еще не установлено", — сообщил телеканалу Си-эн-эн представитель Белого дома.

Комиссию Сената интересуют связи между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в нью-йоркской башне Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность.

Для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате Флинн подал в отставку.

В понедельник газета New York Times сообщила, что сенатская комиссия намерена допросить Кушнера с целью выяснить, какую роль он играл в организации встреч между советниками Трампа и российским послом Кисляком, а также с другими иностранными лидерами.

Кроме того, по информации NYT, Кушнер по настоянию Кисляка лично провел негласную встречу с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Официальный представитель Белого дома в понедельник подтвердил, что Кушнер действительно встречался с Горьковым, а также, что Кушнер делегировал одного из своих помощников на еще одну встречу с Кисляком.

Любые контакты соратников Трампа с российскими властями сейчас оказываются в центре внимания, так как ФБР расследует возможное вмешательство Москвы в американские выборы и обвинения в возможной причастности к этому скандалу приближенных президента.

Встреча Кисляка, Флинна и Кушнера в декабре также может оказаться значимой, поскольку именно тогда администрация уходящего президента Барака Обамы готовилась наложить на Россию новые санкции и публично обвинила Москву в кибератаках, призванных повлиять на итоги выборов.

Ранее генпрокурор Сешнс, который, как выяснилось, дважды за время президентской кампании беседовал с российским послом, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты американских выборов.

Дональд Трамп также отрицает, что они или члены его команды имели какие-либо неподобающие контакты с Кремлем.

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