Зять Трампа просил у Lockheed Martin скидку на ПРО для Эр-Рияда

По данным CNN, советник американского президента прямо во время визита саудовской делегации в Вашингтон позвонил гендиректору корпорации и рекомендовал ей снизить цену на THAAD.

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пытался добиться от американской оборонной корпорации Lockheed Martin скидки для Саудовской Аравии на приобретение противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила на своем сайте американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По его данным, Кушнер позвонил генеральному директору корпорации Мэрилин Хьюсон 1 мая - прямо во время визита в Вашингтон делегации Эр-Рияда. В ходе переговоров в Белом доме речь зашла о закупочной стоимости системы.

Официально о сделке Трамп, как ожидается, объявит в Саудовской Аравии в ходе своего первого зарубежного визита в должности президента. Предполагается, что общая сумма контракта на продажу саудитам вооружений, включая истребители, корабли и танки американского производства, составит около 110 млрд долларов. Какие средства пойдут на приобретение THAAD, не уточняется. Также не сообщается, как на предложение Кушнера отреагировала гендиректор Lockheed Martin.

В Эр-Рияде Дональд Трамп проведет переговоры с королем Сальманом Аль Саудом и другими членами королевской семьи, а также примет участие во встрече лидеров стран Персидского залива.