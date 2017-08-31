"Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", - написала Гитлянская в "Фейсбуке".
Как сообщила сама Курбатова, она уже находится на территории России. В эфире программы "Время" журналистка по телефону рассказала, что в документе, который ей выдали в СБУ, написано, что она несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету.
"Но на словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной", - сказала Курбатова.
Курбатова была задержана в Киеве ранее в среду. Первоначально на Первом канале заявили, что журналистка могла быть похищена. В эфире телеканала сообщили, что недалеко от дома ее схватили неизвестные, посадили в машину и куда-то увезли. Чуть позже ведущая сказала, что Курбатову могли задержать сотрудники СБУ.
В СБУ назвали сообщения о возможном похищении журналистки глупостью и подчеркнули, что все "происходит в рамках законодательства". "Так будет с каждым, кто позволит себе позорить Украину", - заявила Гитлянская.
"Раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сюжете Первого канала о "похищении" Курбатовой.
Цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины журналистка сняла несколько дней назад. В них она в мрачных красках описывала ситуацию на Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.
Примерно тогда же стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", который публикует личные данные россиян, являющихся, по мнению редакции сайта, врагами Украины.
Кроме того, на Первом канале утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.
На задержание Курбатовой обратили внимание в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Там выразили обеспокоенность в связи с задержаниями иностранных журналистов на Украине и назвали подобные действия властей излишними.
На Украине и раньше задерживали российских журналистов: в 2014 году корреспонденты канала "Звезда" Евгений Давыдов и Никита Конашенков были задержаны представителями правоохранительных органов Украины перед возвращением в Москву из Днепропетровской области.
В начале июня того же года два других журналиста российского телеканала "Звезда" были задержаны на контрольно-пропускном пункте недалеко от Славянска. 15 августа нынешнего года из страны выдворили корреспондентку ВГТРК Тамару Нерсесьян.
Всего на Украине запрещено вещание нескольких десятков российских каналов, среди которых "Первый", "Россия 1" и "Россия-24", НТВ, РБК, ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН, Life, RT.
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