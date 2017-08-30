Сотрудники профильных служб рекомендовали жителям шести районов, расположенных неподалеку от водохранилищ, эвакуироваться, не дожидаясь еще более существенного подъема уровня воды, передает Reuters.

НПЗ приостанавливают работу

Между тем из-за шторма "Харви" приостанавливают свою деятельность все новые нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Корпорация ExxonMobil уже сообщила о сокращении загрузки своего НПЗ в Бомонте (штат Техас). Эксперты полагают, что до конца дня он вообще может на время прекратить переработку сырья.

Подобный же сценарий может реализоваться и на крупнейшем американском НПЗ в Порт-Артуре (штат Техас), оператором которого выступает Motiva Enterprises.

Чрезвычайные меры из-за "Харви"

Ураган "Харви" достиг побережья Техаса 26 августа, в штате в связи с этим были приняты чрезвычайные меры. Сотни тысяч жителей в зоне бедствия остались без электричества, есть информация о разрушениях. По меньшей мере три человека погибли.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Хьюстоне — четвертом по величине городе США с населением в 2,3 млн человек. Многие улицы полностью затоплены. В городском центре защиты от катастроф местным жителям порекомендовали при необходимости искать спасения на крышах домов.

В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены все рейсы. Другая, более крупная воздушная гавань города — Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, существенно ограничила прием самолетов. Позднее в Национальном центре США по наблюдению за ураганами сообщили, что "Харви" ослабел до тропического шторма.