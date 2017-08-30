Два водохранилища, расположенные неподалеку от Хьюстона, переполнены из-за сильнейших дождей, связанных с прохождением тропического шторма "Харви". Как сообщили во вторник, 29 августа, власти округа Харрис, во избежание прорыва двух дамб содержимое резервуаров сбрасывают в дренажную систему города, и без того перезагруженную из-за удара стихии.
© Sipa / Scanpix

Сотрудники профильных служб рекомендовали жителям шести районов, расположенных неподалеку от водохранилищ, эвакуироваться, не дожидаясь еще более существенного подъема уровня воды, передает Reuters.

НПЗ приостанавливают работу

Между тем из-за шторма "Харви" приостанавливают свою деятельность все новые нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Корпорация ExxonMobil уже сообщила о сокращении загрузки своего НПЗ в Бомонте (штат Техас). Эксперты полагают, что до конца дня он вообще может на время прекратить переработку сырья.

Подобный же сценарий может реализоваться и на крупнейшем американском НПЗ в Порт-Артуре (штат Техас), оператором которого выступает Motiva Enterprises.

Чрезвычайные меры из-за "Харви"

Ураган "Харви" достиг побережья Техаса 26 августа, в штате в связи с этим были приняты чрезвычайные меры. Сотни тысяч жителей в зоне бедствия остались без электричества, есть информация о разрушениях. По меньшей мере три человека погибли.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Хьюстоне — четвертом по величине городе США с населением в 2,3 млн человек. Многие улицы полностью затоплены. В городском центре защиты от катастроф местным жителям порекомендовали при необходимости искать спасения на крышах домов.

В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены все рейсы. Другая, более крупная воздушная гавань города — Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, существенно ограничила прием самолетов. Позднее в Национальном центре США по наблюдению за ураганами сообщили, что "Харви" ослабел до тропического шторма.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Сын Трампа даст показания Сенату по делу о вмешательстве РФ в выборы

Сын президента США Дональд Трамп -младший согласился...

Спецпредставитель США: Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий интервью (10)

Новый спецпредставитель Госдепартамента США по...

В затопленном Хьюстоне из-за мародерства ввели комендантский час (7)

В американском городе Хьюстон, пострадавшем от худшего...

Брюссель не исключает постоянных пограничных проверок внутри ЕС (1)

В рамках антитеррористической борьбы Еврокомиссия не...

Иловайск три года спустя: восстановленная школа, дома "от России" и бесстрашие на 3,5 тысячи рублей (31)

Три года назад в эти дни в течении двух недель шла битва...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве: список спортсменов (14)

Портал продолжает цикл" Самые влиятельные в Литве 2017" и...

Квартиру в Литве можно купить меньше чем за 2000 евро: пять вариантов (15)

Крышу над головой в Литве теоретически может себе...

Карбаускис: нет возможности предоставить Ландсбергису статус главы государства (84)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз (7)

1 сентября вместе с начало осени ждут перемены на...

Депутат Анушаускас поделился версией о причинах смерти литовского путешественника в России (25)

После того как в реке, на Алтае, было обнаружено тело...