Жители украинской Авдеевки: они просто выживают весь город

О том, как к ним снова вернулась война, они рассказали Би-би-си.

Ожесточенные боевые действия возле промзоны в Авдеевке начались в ночь на воскресенье и с тех пор не прекращались. Украина обвиняет власти самопровозглашенной ДНР в массированном обстреле города. Президент страны Петр Порошенко прервал визит в Германию. В его администрации объяснили это угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке. В городе отключено электричество и ограничена подача тепла.

Представители ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских силовиков в попытке прорыва через линию разграничения и использовании запрещенного минскими соглашениями оружия калибра более 100 мм.

Утром во вторник глава подчиняющейся Киеву Донецкой областной администрации Павел Жебривский сообщил о попытке приостановить боевые действия для проведения ремонта на линиях электропередачи, однако эта попытка оказалась безуспешной.

"Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет", - написал он в "Фейсбуке". Генштаб вооруженных сил Украины также сообщает о продолжении боевых действий.

"Кто может, бегут из города"

Больше всего жители Авдеевки жалуются на холод в своих домах. Температура ночью опускается до минус 18 градусов. "Все очень плохо, продолжаются обстрелы, почти нет связи, нет света, тепло [в батареях] едва поддерживают", - рассказала Украинской службе Би-би-си жительница города Надежда, которая только что вернулась из Авдеевки. По ее словам, люди боятся, что если теплоснабджение будет еще больше нарушено, батареи не выдержат холода и лопнут.

Местные власти сообщают, что из-за обстрелов была обесточена фильтровальная станция, которая обеспечивает Авдеевку водой, и коксохимический завод, от которого город получает тепло. Директор завода Муса Магомедов написал в "Фейсбуке", что станция пока в состоянии подавать тепло, но только на низком уровне, поэтому необходимо ввести режим тишины, чтобы восстановить линии электропередачи.

Жительницы города Надежда, которая поговорила с Би-би-си, видела, что у городского стадиона спасатели установили палатки для обогрева людей. "Те, кто может, бегут из города, а кому некуда - остаются. Магазины работают только те, в которых есть генераторы. Большие очереди за хлебом", - рассказала она.

"У нас более-менее все стабилизировалось [в последнее время], открывались банки, люди возвращались с детьми. А сейчас снова все то же", - посетовала Надежда. По ее словам, район Химик ночью попал под обстрел из "Градов". "Моя мама просидела всю ночь в коридоре на сумках с племянником", - сказала она, покидая вместе с родственниками город.

"Добились своего - перебили нам свет, воду"

Русская служба Би-би-си связалась с еще одним жителем Авдеевке, а также с людьми из находящегося под контролем ДНР населенного пункта Макеевка и Куйбышевского района Донецка, который, как утверждают представители ДНР, минувшей ночью попал под обстрел украинской армии.

"Вчера произошел обстрел по старой части Авдеевки, там, где частные дома. И по жилому массиву, где пятиэтажки и многоэтажки", - рассказал Владислав Дорошенко, покинувший город накануне.

"У меня мама работает в больнице, - сказал он. - Примерно 17 человек поступило раненых, вместе с военными, и вроде бы семь погибших. Из них два или три человека - мирные жители из частного сектора".

"Раньше обстрелы случались только по окраинам - по полям, по посадкам. А вчера-позавчера уже произошел обстрел по самому городу. Причем не только по частным домам, где раньше могли болванки, например, от снаряда упасть в огород или в крышу, а именно снаряды попадали в крыши домов, - пояснил Дорошенко. - Возле нашей авдеевской больницы стадион большой - там воронка от снаряда".

"Для нас, для жителей Авдеевки, это было целенаправленное [нападение со стороны ДНР]. Они добились своего - перебили нам свет, воду. Вода идет, но слабым напором. Свет отрубили. Люди поставили себе бойлеры, чтобы вода была горячая, люди начали проводить интернет, а вчера целенаправленно перебивали воду, а потом отключили свет", - продолжил мужчина.

"Они просто выживают весь город. Мне кажется, что они освобождают себе поле боя", - считает Дорошенко.

"Попадали и по Макеевке, и по Донецку"

Жительница подконтрольной ДНР Макеевки Полина Шевченко, в свою очередь, рассказала об обстрелах со стороны украинской армии.

"За последние несколько дней - на протяжении утра, вечера, дня - постоянно обстреливают. Уже попадали и по Макеевке, и по Донецку. За Макеевкой попадали в Червоногвардейский район и в Донецке Куйбышевский", - сообщила она.

"Но проблем со светом и водой нет, все нормально, - уточнила Шевченко. - Раненые есть. У нас в Макеевке даже, по-моему, женщину убило и мужчину. Были разрушены дома в районах, которые обстреливали. Но обстреливают по окраинам в основном. В центр Донецка и Макеевки ничего не прилетает", - рассказала жительница Макеевки.

Жительница Донецка Наталья, которая находилась в Куйбышевском районе, расположенном недалеко от Авдеевки, сказала: "Да, обстрелы были уже на протяжении двух суток, есть угроза мирным жителям. Прилеты были слышны, где-то попадания есть. Ближе к железнодорожному вокзалу были прилеты. Там вроде как стоматологическая поликлиника рядом, я слышала, что туда были прилеты. Были ли жертвы или разрешения, не знаю. Были перебои со светом в Киевском районе сегодня, час назад только включили".

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник сообщила, что прорабатывает вопрос об эвакуации 12 тыс. жителей Авдеевки.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Порошенко поручил дипломатам сообщить о чрезвычайной ситуации в Авдеевке в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ. Работающая в зоне конфликта мониторинговая миссия ОБСЕ во вторник сообщила, что зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки, что является "нарушением соответствующих линий отвода". Принадлежность военной техники наблюдатели уточнить не смогли.

Российские власти, регулярно подчеркивающие, что не имеют отношения к происходящему в Донбассе, во вторник заявили, что "чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом признал, что "погибли люди и с той, и с другой стороны", и выразил сожаление по этому поводу.

За последние двое суток под Авдеевкой погибли семеро украинских военных, сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.