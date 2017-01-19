Жители Румынии протестовали против помилования тысяч заключенных

В Румынии прошли акции протеста против планов правительства помиловать тысячи заключенных, в числе которых могут оказаться влиятельные сторонники правящей в стране Социал-демократической партии.

Несмотря на холодную погоду, в Бухаресте у здания правительства собрались около трех тысяч человек, которые скандировали: "При демократии воры сидят в тюрьме".

Согласно планам правительства, на помилование могут рассчитывать те заключенные, обвинительный приговор которых не превышает пяти лет лишения свободы. Также власти Румынии заявили о намерении декриминализовать правонарушения, связанные со злоупотреблением властью, если ущерб бюджету от действий правонарушителя не превысил 200 тысяч румынских леев (около 47,5 тысяч долларов).

Как объяснили власти Румынии, такие меры необходимы для того, чтобы решить проблему переполненных тюрем. Однако критики этого решения правительства полагают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные сторонники социал-демократов, осужденные за превышение должностных полномочий и коррупцию. Если это произойдет, то будет нанесен серьезный удар по борьбе с коррупцией, говорят участники акций протеста.

Оппозиция ранее обрушилась с критикой на инициатора помилования - премьера Сорина Гриндяну. В первую очередь оппозиция критиковала намерение правительства реализовать представленный план без проведения обсуждения и необходимых консультаций.

Сообщалось, что в числе помилованных может оказаться председатель Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который в 2016 году был осужден за подтасовку голосов на выборах, а также медиамагнат Дан Войкулеску, осужденный на 10 лет тюрьмы за отмывание денег.