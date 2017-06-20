Жители португальской деревни спаслись от крупного пожара в баке с водой

Цистерна с водой помогла жителям португальской деревни спастись от неминуемой гибели в лесном пожаре, который третий день выжигает центральные районы страны и уже унес 62 жизни.

12 жителей расположенных по соседству домов провели в баке больше шести часов, пока огонь не отступил. "Иначе бы мы все погибли", — сказал один из выживших.

Пожары начались в субботу после грозы без дождя на 40-градусной жаре. Масштаб стихии, ветер и заваленные обугленными деревьями дороги осложняют спасательные работы.

Идея спрятаться в цистерне пришла к Марии ду Сеу Силва в момент, когда она поняла, что не может вывезти 85-летнюю маму из деревни Нодейриньо в одном из наиболее пострадавших от огня районов. "В машину она забраться не смогла, и сказала мне: "Оставь меня тут на полу умирать", — приводит рассказ Марии газета Correio da Manhã. — Вот мы с сыном ее сюда и затащили".

В баке удалось спрятать и 81-летнего отца Марии. Ветер и огонь были такой силы, что крыши срывало с домов. "Точно как в фильме ужасов", — сказала она.

Рассказывает Гарет Робертс: Мы оказались в ловушке в деревне Мо-Гранде, недалеко от автодороги IC8 — нас всех туда завернули с трассы, сказали — объезд. Пока поднимались по горной дороге, на наших глазах пожар перекинулся с одной части ущелья на другую. Ветер забрасывал машину горящими ветками, и мы чувствовали жар, но останавливаться было нельзя.

В конце концов, мы приехали к какой-то деревушке у пересечения дорог, а там вокруг все пылает. Местные рыдают, мы рыдаем, кругом адское пекло, огонь стремительно наступает. И — темнота. Кругом огонь и темень. Мы увидели человека, он дом засыпал песком, защитив его от огня. Они вдвоем там с матерью внутри прятались и пустили нас, человек десять. Если бы не они, мы бы все погибли. Разрушения просто неописуемые. Люди в шоке, остовы домов в огне, бетонные столбы взрываются вдоль дороги.

Неподалеку от деревни Нодейриньо спасатели обнаружили 30 тел в машинах и еще 17 — рядом с машинами на дороге, ведущей к трассе IC8.

Мария де Фатима Нунес с мужем выжили. "И у него, и у меня ожоги, — рассказала она изданию SIC Notícias о том, как люди пытались бежать от огня на своих машинах. — Верхушки сосен горели, деревья падали на дорогу. Люди пытались спастись и врезались друг в друга".

"Пара в машине сзади погибла, не сумев выбраться. Я кричала, чтобы женщина вылезала из машины, но она не вышла. Ее муж вылез, но погиб тут же", — рассказывает Мария.