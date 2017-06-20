Житель Берлина получил срок за сексуальную связь с "девочкой Лизой"

Суд в Берлине приговорил 24-летнего местого жителя к одному году и девяти месяцам тюрьмы за сексуальную связь с девочкой Лизой Ф., которая в прошлом году оказалась в центре международного скандала.

В начале 2016 года российские СМИ распространили информацию об изнасиловании мигрантами девочки Лизы из берлинской русскоязычной семьи.

Позже берлинская прокуратура официально заявила, что изнасилования не было, а девочка провела ночь у своего 19-летнего знакомого, побоявшись идти домой из-за проблем в школе.

В течение 30 часов ее отсутствия не были совершены "ни изнасилование, ни вообще какие-либо сексуальные действия", сообщили в прокуратуре.

Однако в ходе проверки мобильного телефона девочки следователи выяснили, что у нее была сексуальная связь с двумя другими гражданами Германии в возрасте 20 и 23 лет.

Все действия совершались по обоюдному согласию, однако все равно стали нарушением закона, так как девочке на тот момент было 13 лет и она не достигла возраста сексуального согласия.

Первый подозреваемый смог доказать, что он не знал о возрасте Лизы, и расследование в отношении него было прекращено, сообщает Bild.

Второму подозреваемому - Исмету С. - предъявили обвинения в сексуальном насилии и изготовлении порнографии, так как он снимал секс с девочкой на видео.

Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года и никак не связаны с инцидентом в январе 2016 года.

Дело Лизы Ф.

Исчезновение девочки, которую в российских СМИ назвали "Лизой Ф." стало причиной дипломатического скандала с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера.

11 января прошлого года родители Лизы Ф. сообщили в полицию о ее исчезновении. Девочка вернулась домой на следующий день.

Российское телевидение показало в те дни репортаж, в котором женщина, названная тетей девочки, утверждала, что ее племянницу в течение 30 часов насиловали несколько мужчин-мигрантов. Эти сообщения вызвали взрыв возмущения в социальных сетях - только в "Фейсбуке" этот телесюжет просматривался более миллиона раз.

После этого сотни людей вышли на акции протеста в Берлине. Они утверждали, что преступников покрывает немецкая полиция. Некоторые несли плакаты с лозунгами "Наши дети в опасности" и "Руки прочь от моего ребенка".

На сообщения отреагировал российский МИД. Его глава Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве обвинил власти Германии в сокрытии правды о произошедшем по политическим мотивам. "Ясно, что девочка абсолютно точно не добровольно исчезала на 30 часов", - заявил Лавров.

В ответ на это заявление Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший тогда министром иностранных дел Германии, сказал, что политизировать расследование дела недопустимо. Он предостерег своего российского коллегу от использования этого дела в целях "политической пропаганды, разжигания настроений и влияния на и без того непростые дебаты по поводу миграции в Германии".