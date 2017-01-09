Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек

Интерфакс
понедельник, 9 января 2017 г. 18:56
По меньшей мере 16 человек погибли из-за экстремально низких температур, зафиксированных в большей части европейских стран, сообщает в понедельник агентство АР.
© DELFI / Karolina Pansevič

В частности, в Польше погибли 10 человек, в Чехии жертвами морозов стали шесть человек.

В Сербии из-за холодов местные власти принимают чрезвычайные меры в ряде районов страны, в том числе предлагают эвакуацию жителям отдаленных населенных пунктов.

Низкие температуры воздуха установилась и на Адриатическом побережье Хорватии, где в мелководных морских заливах даже замерзла вода. Снегопад обрушился на некоторые районы Греции, в том числе на острова.

Обильные снегопады и аномально низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.

Как сообщалось, в Турции из-за снегопада были отменены более 200 внутренних и международных авиарейсов, приостановлено движение судов по проливу Босфор. В школах Стамбула отменены занятия.

Интерфакс
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тереза Мэй: Британия защитит Литву и Эстонию от возможной агрессии (65)

Theresa May
Тереза Мэй в своем интервью заявила, что Британия верна своим обязательствам по НАТО, и в случае российской агрессии в Прибалтике, британские войска встанут на защиту Литвы и Эстонии, пишет TheUK.one со ссылкой на Independent.

Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек

Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли из-за экстремально низких температур, зафиксированных в большей части европейских стран, сообщает в понедельник агентство АР.

Трамп назвал Мерил Стрип переоцененной актрисой (4)

Meryl Streep
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса

Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса
Американское космическое агентство NASA представило изображение Земли и Луны, сделанное искусственным аппаратом, вращающимся вокруг Марса.

Анкара наставляет Трампа выдать Гюлена и не поддерживать курдов

Fethullah Gulenas
Власти Турции рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа выдаст Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Facebook друзья
Rambler's Top100