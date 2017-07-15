Жертвами нападения на египетском курорте стали две гражданки ФРГ

Deutsche Welle
суббота, 15 июля 2017 г. 11:13
Две немки, длительное время живущие в Хургаде, погибли в результате нападения на туристов мужчины, вооруженного ножом. МИД Германии подтвердил эту информацию.
© DELFI / Martynas Žilionis

В результате нападения вооруженного ножом мужчины на иностранных туристов на пляже египетского курорта Хургада погибли две гражданки Германии. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили египетские власти на сайте государственной информации. МИД ФРГ подтвердил сведения о гибели двух своих соотечественниц. Ранее бывший почетный консул Германии в Хургаде Петер-Юрген Ели сообщил агентству dpa, что лично знал обеих погибших. По его словам, немки жили долгое время в этом курортном городке. Кроме того, их опознала одна из общих знакомых.

Инцидент произошел в пятницу на закрытом пляже, принадлежащем отелю "El Palacio". Мужчина проник на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, в результате чего кроме двух погибших пострадали еще не менее четырех человек, сообщило министерство внутренних дел Египта. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что среди пострадавших 36-летняя туристка из этой страны, получившая ранение в ногу. Кроме того, генконсул РФ Джамшед Болтаев сообщил, что еще одна пострадавшая - женщина с двойным гражданство России и Украины. "Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает", - цитирует дипломата агентство РИА "Новости". Гражданство других пострадавших уточняется.

Нападавший был задержан на территории отеля. О его личности и мотивах пока ничего неизвестно.

Deutsche Welle
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