Жертва Романа Полански попросит прекратить дело о своем изнасиловании

bbcrussian.com
пятница, 9 июня 2017 г. 07:42
Американка Саманта Геймер, которую в 1977 году в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросит суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении, сообщил адвокат Полански.
Romanas Polanskis
© AP/Scanpix

Режиссер признал свою вину в 1978 году, провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.

По словам представляющего интересы Полански адвоката Гарланда Брауна, Саманта Геймер придет в суд со своим мужем. "Она устала от этого дела, которое продолжается уже 40 лет. Она хочет, чтобы все кончилось," - объясняет адвокат.

Просьба Геймер не будет означать автоматического закрытия дела против режиссера, отметил Браун. Решение об этом предстоит принять судье.

Гарланд добавил, что сообщил Полански о планах Геймер.

В последние годы Геймер не раз говорила о том, что простила режиссера, однако в пятницу она впервые публично выступит на слушаниях по этому делу.

В 1977 Роман Полански вступил в интимную связь с 13-летней Самантой Геймер (в девичестве Гейли), когда фотографировал ее для французского журнала Vogue дома у актера Джека Николсона на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе. Николсона в это время не было в городе.

По американским законам Полански грозило тюремное заключение сроком 50 лет.

Сейчас 83-летний режиссер живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.

В сентябре 2009 года во время визита на кинофестиваль в Цюрих Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев его отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году польский суд также рассматривал запрос США об экстрадиции режиссера, но в итоге отклонил его.

В апреле нынешнего года американский суд отклонил ходатайство режиссера о прекращении дела 40-летней давности.

Полански получил "Оскара" за фильм "Пианист" и номинировался на эту награду еще четыре раза. Однако получить присужденный ему "Оскар" в 2002 году режиссер не смог, так как не решился поехать в США. Полански также снял картины "Ребенок Розмари", "Горькая Луна", "Девятые врата" и "Венера в мехах".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься

Japonija mini cunamio tragedijos metines, Japonijos imperatorius Akihito
Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет.

ИГ заявило об убийстве заложников из Китая (1)

Islamo valstybės sostinė Raka
Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" утверждают, что убили двоих граждан Китая, которых держали в заложниках с конца мая. Пару похитили в Пакистане. Кто стоял за похищением, известно не было.

Коми не сомневается во вмешательстве России в выборы в США (6)

Коми не сомневается во вмешательстве России в выборы в США
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В ходе слушаний в комитете Сената США по делам спецслужб в четверг, 8 июня, он сообщил, что ФБР стало известно о российских кибератаках еще в конце лета 2015 года.

Глава МИД Германии назвал единственного настоящего партнера России - Европа (12)

Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
Российскому руководству ясно, что в конечном итоге у него есть только один настоящий партнер, который в состоянии модернизировать экономику РФ.

Жертва Романа Полански попросит прекратить дело о своем изнасиловании

Romanas Polanskis
Американка Саманта Геймер, которую в 1977 году в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросит суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении, сообщил адвокат Полански.
Facebook друзья
Rambler's Top100