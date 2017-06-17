Женщина-полицейский погибла при ножевой атаке в Иерусалиме

Израильская полиция застрелила трех палестинцев после того, как они напали на полицейских, дежуривших рядом со Старым городом в Иерусалиме. В результате атаки погибла 23-летняя женщина-полицейский.

Нападение произошло вечером в третью пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого десятки тысяч палестинцев из Восточного Иерусалима и с Западного берега реки Иордан собрались для молитвы в мечети Аль-Акса.

Как сообщает израильская полиция, двое мужчин открыли огонь по группе полицейских, а третий напал с ножом на 23-летнюю сотрудницу пограничной полиции старшего сержанта Хадас Малку.

Двум из трех нападавших было по 18-19 лет, все трое приехали с Западного берега Иордана. Они были убиты ответным огнем.

Девушку в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

По данным израильской газеты Haaretz, во время атаки пострадали еще по меньшей мере трое человек, двое из них палестинцы, которые получили огнестрельные ранения.

Во время Рамадана израильские власти смягчили ограничения, действующие для палестинцев с Западного берега, которые направляются в Иерусалим.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на полицейских взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России, Британии и других странах). Об этом говорится в онлайн-заявлении от имени группировки, пишет Франс пресс.

С октября 2015 года в результате ножевых атак, а также нападений с использованием автомобилей и огнестрельного оружия погибли 42 израильтянина.

В середине апреля 2017 года Молодая британка погибла в Иерусалиме в результате нападения мужчины с ножом. Туристка подверглась нападению, когда ехала в трамвае в районе Старого города.

В конце 2015-го и начале 2016 года такие нападения происходили почти ежедневно и стали, по мнению властей Израиля, новой формой террористических атак. В последнее время число подобных нападений снизилось.

За этот же период были убиты более 240 палестинцев - большинство из них во время совершения атак на израильтян или в столкновениях с израильскими военными.

Израиль и палестинское руководство возлагают вину за насилие друг на друга.