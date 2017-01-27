Женевские переговоры по Сирии перенесены на конец февраля

Deutsche Welle
пятница, 27 января 2017 г. 15:38
Встреча в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии должна состояться в конце февраля, сообщил глава МИД России Лавров. Переговоры были запланированы на 8 февраля.
Sergejus Lavrovas
© AP/Scanpix nuotr.

Очередной раунд переговоров в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии перенесен на конец февраля. Об этом сообщил в Москве в пятницу, 27 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров, не назвав причин такого решения. Ранее встреча в Женеве была запланирована на 8 февраля.

Лавров похвалил прошедшую на текущей неделе конференцию по Сирии в Астане. Она "послужила стимулом для наших коллег в ООН немного активизировать свои действия и объявить о межсирийских переговорах в Женеве", заявил глава МИД РФ.

Итоги встречи в Астане Сергей Лавров обсудил 27 января в Москве с представителями сирийской оппозиции. Как сообщает агентство AFP, приглашение получили 25 представителей политической сирийской оппозиции, но только восемь из них (согласно российским данным, более 10) приехали в Москву. Агентство AFP утверждает, что оппозиционеров, участвовавших во встрече в Астане, в Москве не было.

На конференции в Астане, организованной по инициативе России, Ирана и Турции, впервые за долгое время встретились представители режима сирийского президента Башара Асада и сирийской оппозиции. Встреча закончилась без каких-либо конкретных результатов. В Астане делегация РФ представила на рассмотрение проект новой конституции Сирии, который оппозиция отклонила.

Deutsche Welle
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Женевские переговоры по Сирии перенесены на конец февраля

Sergejus Lavrovas
Встреча в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии должна состояться в конце февраля, сообщил глава МИД России Лавров. Переговоры были запланированы на 8 февраля.

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