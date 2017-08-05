Жара в Европе побила десятилетний рекорд

rus.DELFI.lv
суббота, 5 августа 2017 г. 12:51
В различных регионах Европы зафиксирована аномально высокая температура, сообщает "Би-би-си". Как отмечает издание, температура достигает плюс 44 градусов по Цельсию. Это максимум за прошедшие более чем десять лет.
Karštis
© Shutterstock

По меньшей мере два человека умерли из-за жары, один из них в Польше и еще один в Румынии, кроме того, десятки человек по всей Европе госпитализированы. В Италии жара вызвала лесные пожары. Здравоохранительные ведомства предупреждают европейцев об экстремальных погодных условиях, сообщает gazeta.ru.

Как сообщалось, в июле аномально теплая погода вместе с небольшим количеством осадков привела к серьезным последствиям в европейских странах. Специалисты уже зафиксировали проблемы с нехваткой питьевой воды, лесными пожарами и засухой и дали катастрофический прогноз относительно урожая зерновых культур в этом году.

В Италии власти десяти регионов, включая острова Сицилия и Сардиния, потребовали от федеральных властей ввести режим ЧС из-за аномальной жары. В стране из-за отсутствия дождей уровень воды в реках и озерах снизился до критического показателя.

Власти Ватикана из-за проблем с водоснабжением выключили все фонтаны как на площади перед главным католическим собором Святого Петра, так и в садах за своими стенами возле резиденции Папы Римского.

Жара привела и к многочисленным пожарам в южных районах Апеннин. Только с начала июля общая площадь возгорания в Италии составила более 51 тысяч гектаров. Из-за сильного задымления была в экстренном порядке прекращена работа одного из заводов итальянского автогиганта Fiat. Особенно сильно из-за засухи пострадал сельскохозяйственный сектор Италии. По предварительным данным, экономический ущерб от засухи для местного бюджета может составить около 2 млрд евро.

Из-за погоды бьют тревогу и фермеры в Испании, где особенно сильно пострадала автономная область Кастилия-Леон, которая является крупнейшим регионом для выращивания зерновых культур. Жаркая и засушливая погода привела к пожарам и на юго-востоке Франции. В июле лесными пожарами из-за жары были охвачены Хорватия, Греция, Албания и Португалия.

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