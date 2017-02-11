Землетрясение на Филиппинах: четыре человека погибли, более сотни ранены

bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 12:05
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120.
Po žemės drebėjimo Filipinuose
© AP / Scanpix

По данным филиппинских сейсмологов, после основного удара произошло еще около 100 повторных толчков.

Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции на относительно небольшой глубине 11 километров.

По сообщениям местных властей, повреждены сотни зданий, отключено энергоснабжение в провинции Суригао, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Иран может открыть небо для российских военных самолетов

Иран может открыть небо для российских военных самолетов
Иран может открыть небо для российских самолетов для осуществления операций в Сирии. Об этом заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как передает агентство Tasnim, он подчеркнул, что речь идет о самолетах, которые осуществляют "транспортную поддержку" операций против террористических групп в Сирии.

Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле

Turkija
Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.

В школах Англии появятся уроки кибербезопасности

Cyber-crime
Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.

В США требуют расследования в адрес советника Трампа (7)

В США требуют расследования в адрес советника Трампа
Демократы в США требуют расследования в отношении советника Трампа по безопасности. Утверждается, что еще не вступив в должность, Флинн обсуждал санкции с послом РФ, что запрещено законом.

США окажут гуманитарную помощь Северной Корее (7)

The White Room
Правительство США решило оказать гуманитарную помощь КНДР в связи с разрушительным наводнением в прошлом году, жертвами которого стали около 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное северокорейское агентство ЦТАК.
Facebook друзья
Rambler's Top100