Земан в шутку предложил Путину "ликвидировать" журналистов

Чешский президент шутливо пожаловался российскому коллеге на большое число журналистов на форуме в Пекине. Путин ответил, что ликвидировать журналистов не надо, но "сократить можно".

Президент Чехии Милош Земан в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину "ликвидировать" журналистов, потому что их "слишком много".

Это произошло в воскресенье, 14 мая, в Пекине во время их двусторонней встречи на полях форума, посвященного проекту нового "Шелкового пути".

Путин в ответ пошутил: "Ликвидировать не надо. Сократить можно".

Россия находится на 148-м месте в рейтинге свободы СМИ за прошлый год, подготовленном международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". Чехия занимает 21-е место.