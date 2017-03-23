Затонувший южнокорейский паром "Севол" спустя три года подняли из воды

Затонувший три года назад около берегов Южной Кореи паром "Севол" подняли из воды. в результате ночной спасательной операции на юго-западном побережье страны, сообщает "Синьхуа".

После почти трехлетнего пребывания под водой судно местами сильно разрушено и повреждено ржавчиной. В настоящее время работы по поднятию судна продолжаются, оно будет перемещено в порт Мокпо. Некоторые из членов семей жертв крушения присутствуют на месте проведения операции, информирует Gazeta.ru.

В июне прошлого года в Южной Корее приступили к подъему парома "Севол". Поднять паром со дна моря было решено по просьбам родственников тех, кто погиб при его крушении. Власти надеются, что сумеют найти тела людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Стоимость проекта по подъему судна оценивается примерно в 73 млн долларов, им руководит китайский консорциум.

Ожидалось, что паром полностью поднимут на поверхность к концу июля 2016-го, если бы в ходе операции не возникло осложнений. Но подготовительные работы затянулись и были отложены на март этого года.

Самый крупный в Южной Корее пассажирский паром "Севол" водоизмещением 6825 тонн, шедший из порта Инчхон на остров Чеджу, затонул утром 16 апреля 2014 года в 100 км от юго-западного побережья Корейского полуострова на глубине 35 метров. На борту парома находились 476 человек, большинство из них — ехавшие на экскурсию школьники.

При крушении погибли или пропали без вести 304 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спаслись 174 человека, включая капитана и большую часть экипажа. Согласно материалам дела о крушении "Севола", капитан одним из первых покинул тонущее судно под видом пассажира.

Основной версией трагедии является ошибка при управлении судном. Стоявший у штурвала необученный член экипажа перед аварией резко изменил курс, отчего находившиеся в трюме 180 автомобилей и грузовиков, а также около 1100 тонн груза переместились на одну сторону и судно начало крениться. В итоге паром лег на борт и затем перевернулся.

По мнению следователей, катастрофа стала следствием сочетания различных факторов — перегрузки парома, незаконных изменений его конструкции и неумелого управления.

Вскоре после трагедии премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон объявил об уходе в отставку. В июле 2014-го полиция Южной Кореи обнаружила тело беглого руководителя компании, которой принадлежал паром "Севол". Позже выяснилось, что миллиардер Ю Бен Ын совершил самоубийство.

В апреле 2015 года капитан затонувшего парома был приговорен к пожизненному заключению. Согласно постановлению суда, 68-летний Ли Джун Сок виновен в массовом убийстве, в халатности и неисполнении обязанностей. Изначально капитана судна приговорили к 36 годам лишения свободы, но прокуроры настаивали на ужесточении приговора, требуя смертной казни. Кроме того, семь лет тюрьмы получил Ким Хан-сик — старший менеджер компании-владельца парома.