Защита Януковича подала суду его отказ от своих адвокатов на процессе о госизмене

Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 11:09
Виктор Янукович отозвал своих адвокатов из процесса по обвинению в госизмене. Назвав суд "профанацией", бывший президент Украины заявил, что итог процесса предопределен. Ему будет предоставлен государственный адвокат.
Viktoras Janukovyčius
© AP/Scanpix

На возобновившемся в Оболонском районном суде Киева процессе по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича сторона защиты подала заявление об отказе обвиняемого от своих адвокатов. Об этом утром в четверг, 6 июля, перед началом судебного заседания сообщил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк, передает агентство "Украинские новости".

Генпрокуратура Украины объявила, что экс-президенту будет предоставлен государственный адвокат.

Накануне вечером в обращении, показанном рядом российских телеканалов, в том числе, в эфире"России 24" Виктор Янукович заявил, что отказывается участвовать в судебном процессе в Киеве по обвинению его в госизмене. По его словам, итог процесса заранее определен. "Я принял решение отозвать из процесса своих защитников", - сказал бывший президент. Он назвал процесс "чистой воды профанацией", потому что власти в Киеве якобы "поставили перед судом задачи" вынести обвинительный приговор, обвинив его "во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".

Участвовать в процессе в режиме видеоконференции не разрешено
"Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", - посетовал Виктор Янукович.

3 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Янукович может участвовать в рассмотрении дела только на территории Украины. При этом бывшему президенту гарантируют безопасность, заверил Луценко. "Он по телевизору может только слушать процесс и общаться со своей защитой. Но, сидя в Москве, допрашивать свидетелей - невозможно. Допросить свидетелей обвиняемый может, но в Киеве, на процессе", - объяснил тогда генпрокурор в интервью украинскому "5 каналу".

В ходе заседания суда 6 июля, как ожидалось, должны были быть исследованы доказательства защиты и обвинения, а также пройти допрос свидетелей обеих сторон.

Deutsche Welle
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