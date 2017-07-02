Запуск Китаем тяжелой ракеты был неудачным

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NEWSru.com
воскресенье, 2 июля 2017 г. 17:01
Запуск китайской тяжелой ракеты "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18" был неудачным, сообщило агентство Xinhua в своем Twitter. Программа полетов тяжелой ракеты должна позволить Китаю доставлять грузы и космонавтов на Луну, а в перспективе - и на Марс.
© Reuters/Scanpix

Ракету запускали с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Сообщается, что во время полета возникла некая аномалия. Других деталей на момент написания заметки не представлено. Начато расследование.

Запись старта от агентства Xinhua выложена на YouTube. Судя по кадрам со стартовой площадки, в начале полета все было нормально.

Автор видеоблога о космосе kNews приводит в своем Twitter снимок экрана в Центре управления полетов, где, на его взгляд, зафиксировано расхождение получаемой телеметрии и предполагаемых показателей полета. На видеотрансляции этот момент можно видеть после отметки 1:06:10.

Автор портала Spaceflightnow Стивен Кларк отмечает, что нынешний провал ставит под угрозу намеченную на сентябрь миссию по возвращению на Землю лунных образцов.

Ракета больших амбиций

Китайская тяжелая ракета - один из самых больших и мощных носителей для спутников в мире. Именно она должна использоваться для лунных миссий, а возможно - и для полетов на Марс. Это первая китайская ракета тяжелого класса. В высоту "Чанчжэн-5" составляет 57 м, в диаметре достигая 5 метров.

Грузоподъемность нынешней модификации ракеты, известной как Changzheng-5 или Long March 5, составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту.

Первый успешный ее запуск КНР осуществила в ноябре 2016 года, когда в космос был отправлен спутник "Шицзянь-17".

Нынешний пуск стал вторым для этой серии мощнейших ракет-носителей, разработанных в Китае.

Провалившая запуск ракета "Чанчжэн-5" была доставлена на космодром в начале мая, ее транспортировка производилась по морю из порта Тяньцзинь (Северный Китай) с отставанием от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями. В начале недели ракета-носитель со спутником была перемещена на стартовую площадку.

NEWSru.com
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