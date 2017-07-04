Запущенная из КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на военные источники.

Полет ракеты, упавшей в Японское море, длился 37 минут, она преодолела около 930 километров.

Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03:40 по московскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Японская служба безопасности на море заранее предупредила экипажи морских судов, что рядом с ними может упасть баллистическая ракета.

Япония уже заявила протест властям Северной Кореи, японский премьер-министр Синдзо Абе сказал, что запуск "демонстрирует возросший уровень угрозы".

Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на очередное ракетное испытание.

"Этому парню что, больше нечем заняться?", - написал Трамп в "Твиттере", очевидно, отсылая к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Сложно поверить, что Япония и Южная Корея будут дальше с этим мириться. Возможно, Китай сделает серьезный шаг [...] и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!", - добавил Трамп.

Днем ранее Трамп провел телефонный разговор с лидерами Китая и Японии по проблеме Северной Кореи.

Вскоре после запуска Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет - за этот год зафиксировано уже 11 запусков.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион авианосную группировку и подводную лодку.

Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. "Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями", - отмечалось в резолюции Совбеза.

21 мая Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".