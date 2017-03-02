Западные СМИ: Путин уже в открытую ведет войну против Европы

Хайнц-Кристиан Штрахе (лидер Австрийской партии свободы) выступает за формирование единой европейской армии, в арсенале которой присутствовало бы ядерное оружие. Его предложение предусматривает также выход европейских стран из НАТО — политик выступает против "финансирования военной промышленности США", сообщает автор статьи в Der Standart.

"Это наверняка обрадует его друга Владимира в Кремле. Разлучить Европу и США было мечтой всех советских руководителей со времен Сталина, а теперь стало стратегической целью Владимира Путина, наряду со стремлением расколоть Евросоюз посредством поддержки правых популистов в Европе и проведением кампании по дезинформации", — комментирует Раушер.

"Путин уже в открытую ведет войну против Европы, добиваясь ее раскола, то и дело подстрекает реальную войну на востоке Украины, находя при этом поддержку в лице многочисленных европейских политиков, которые восхищаются его авторитарным стилем и постоянно произносят мантру о том, что мир возможен лишь при участии России", — говорится в статье австрийского издания.

Согласно этой логике, не стоит отвечать на агрессию и угрозы нынешнего российского руководства? — задается вопросом автор. "В Австрии найдется немало тех, кто с пониманием относится к политике Путина и готов закрыть глаза практически на все его действия. Причины этого многообразны: это и экономические интересы, и симпатия к "сильному лидеру", и антиамериканизм", — замечает Ханс Раушер.

"Европа, бесспорно, должна стараться сохранить хорошие отношения с Россией, но надо делать это с позиции твердого единства, а не заведомого подобострастия", — пишет автор. Он считает, что батальоны НАТО, которые будут в ближайшем будущем размещены на восточных рубежах альянса, "должны сигнализировать русским, что Запад не намерен терпеть в отношении стран Балтии тех действий, которые Россия совершает против Украины". Европейцы должны вооружаться, не сомневается журналист.

"Чего хотят Штрахе и другие крайне правые в Европе, например Марин Ле Пен, так это окончательного разрыва с США и поворота в сторону России. Может, следуя их логике, передать руководство объединенной европейской армией России, частично расположенной на европейской территории?" — иронизирует автор.

В свою очередь политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Маттиас Насс полагает, что скоро в мире может произойти "настоящий ракетный кризис, и договариваться друг с другом придется Владимиру Путину и Дональду Трампу", добавляя, что "наблюдать за этим будет страшно".

Речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанном в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года. Договор запрещает разработку, испытания и производство наземных баллистических и крылатых ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысяч км. Именно из-за этого соглашения было уничтожено целое поколение ядерных ракет в количестве около 3 тысяч единиц. С российской стороны это были ракеты SS-20, с американской — Pershing-2. РСМД стал важной вехой на пути к преодолению холодной войны.

"Однако теперь этот исторический успех оказался в опасности", — подчеркивает автор: Россия начала размещение новых крылатых ракет сухопутного базирования, подпадающих под запрет соглашения.

По информации The New York Times, Россия к настоящему времени уже поставила на вооружение два дивизиона таких ракет. В каждом из них — по четыре мобильных пусковых установки, оснащенных полдюжиной ракет с ядерными боеголовками. Один из дивизионов дислоцирован неподалеку от полигона Капустин Яр на юге России, о местоположении другого ничего не известно. Сотрудники правительства Трампа подтвердили это газетное сообщение, пишет Насс.

Крылатые ракеты, названные американцами SSC-8, нарушают договор РСМД. Администрация Обамы еще в 2011 году начала следить за испытаниями новых крылатых ракет, а тремя годами позднее направила в Москву делегацию высокого уровня, для того чтобы заставить Россию соблюдать договор. Но тогда путинское правительство заявило, что оно ничего не нарушало, и само обвинило американцев в создании системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, что якобы не соответствует соглашению.

"Конечно, сохраняется надежда на то, что новая гонка ядерных вооружений в Европе будет остановлена", — полагает автор статьи в Die Zeit. Тем более, в Североатлантическом альянсе уверены, что ни Россия, ни Запад не заинтересованы в размещении ракет с небольшим временем подлета и предупреждения. Однако, обращает внимание журналист, "никакие более ранние увещевания из Вашингтона и Брюсселя не смогли остановить Россию на пути разработки ракет SSC-8".

Возможно, Путин идет на разрыв договора РСМД, поскольку видит угрозу для своей страны со стороны создаваемых в Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Иране ракет средней дальности, продолжает немецкий журналист. Но один из высокопоставленных представителей НАТО считает эту версию маловероятной: "Россия, имея большое количество межконтинентальных ракет и ракет большой дальности, обладает такой высокой огневой мощью, что сможет эффективно сдерживать любую угрозу еще очень долго".

В Конгрессе США уже начали требовать контрмер против России. К примеру, республиканец Том Коттон из штата Арканзас видит в газетных сообщениях о размещении ракет SSC-8 указание на необходимость для США увеличить свои ядерные силы в Европе. Но это стало бы началом новой гонки вооружений, пишет автор. "Добро пожаловать назад в 1980-е!"- предостерегает Насс.