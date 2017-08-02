Западные СМИ: действительно ли Трамп управляет Соединенными Штатами?

"Как объяснить разрыв между явной волей Дональда Трампа и политикой, проводимой США? Дональд Трамп действительно управляет страной?" — спросил журналист.

"Можно сказать, что ответ содержится в конце вопроса. Когда мы размышляем о концепции решения в американской внешнеполитической сфере, то обнаруживается различие между тем, чего хочет президент США, и тем, что представляет собой американская внешняя политика. Такое различие главным образом связано с ролью Конгресса. В американской конституции можно обнаружить, что Конгресс занимает важное место во внешнеполитической сфере", — ответил Дюрпэр.

"Конгресс, например, вправе объявить войну. Одним из первых итогов первого полугодия Дональда Трампа стало то, что Конгресс усилил свою значимость и отнял часть власти у президента в области внешней политики.

Первый пример: если президент решает отменить санкции в отношении какой-то страны, Конгресс может этому воспротивиться в течение 30 дней. Этот закон прошел почти незамеченным. Второй пример: Конгресс может принять решение об усилении санкций, не интересуясь мнением президента США. Что и было сделано в прошлый четверг. Тем не менее, Дональд Трамп мог наложить свое вето, но он этого не сделал.

Таким образом, с одной стороны, существует желание Дональда Трампа, в данном случае — сблизиться с Владимиром Путиным, а с другой — реальные возможности Дональда Трампа, и это связано с институциональной ролью Конгресса. Добавьте сюда тот факт, что большинство в Конгрессе составляют республиканцы, которые традиционно выступают против политики примирения с Россией", — пояснил французский историк.

"В какой мере американская политика с ее игрой сдержек и противовесов, властью администраций, различных лобби, может быть уподоблена метафоре корабля, траектория движения которого не может быть изменена даже Дональдом Трампом?" — спросил интервьюер.

"Если в качестве метафоры взять корабль, то следует отметить, что в рамках американских общественных институтов для того, чтобы корабль исполнительной власти имел хорошее управление и доводил до конца определенное количество решений, необходимо, чтобы капитан доказал свое изрядное мастерство.

А что происходит сегодня? На данный момент можно сказать — и дело не в нападках на Трампа — что главной проблемой Дональда Трампа является сам Дональд Трамп. Речь идет о создании внутреннего кризиса в его собственной администрации. Не говоря о "хаосе", который является чрезмерно сильным термином, часто употребляемым американской прогрессистской прессой, можно говорить о нарушении работы", — уверен Дюрпэр.

"Каков риск того, что избиратели, наблюдая за политической властью, видят, что их выбор конфискован "государственной машиной"?" — поинтересовался журналист.

"Вопрос, который вы задаете, фундаментальный. Он встает перед всеми американцами. И теми, кто поддерживает Дональда Трампа, и теми, кто считает, что это не их президент. Однако этот вопрос по-разному формулируется двумя лагерями", — ответил собеседник издания.

"Сторонники Дональда Трампа очень привязаны к нему, так как в течение этого полугодия они увидели, что он исполняет обещания. Президент США вышел из Парижского соглашения по климату. Он подписал указ о выходе из Трансатлантического партнерства. Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии, — указывает Дюрпэр. — Те, кто не поддерживает Дональда Трампа, считают, что американские общественные институты более сильны, чем отдельная личность.

И что подобная ситуация, тем не менее, позитивна. Один человек не может ввергнуть страну в пропасть, поскольку существует достаточно сдержек и противовесов. Таким образом, этот вопрос рассматривается одними как нечто позитивное, а другими — как нечто негативное".