Западная коалиция в Сирии признала, что разбомбила "своих"

Возглавляемая США коалиция по ошибке нанесла удар по бойцам сирийской оппозиции 11 апреля, заявили военные. В результате бомбардировки погибли 18 человек.

"Авиаудар был запрошен силами союзников, которые идентифицировали цель как место дислокации боевиков ИГ", - говорится в заявлении коалиции.

Удар был нанесен к югу от населенного пункта Табка. Как оказалось, в том месте находились бойцы Демократических сил Сирии.

Международная коалиция во главе с США начала наносить авиаудары в Сирии и Ираке в сентябре 2014 года. За это время, как утверждают военные, были убиты по меньшей мере 50 тысяч джихадистов.

По данным Пентагона, к началу ноября прошлого года США нанесли по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке более 12 тысяч авиаударов.

Осенью прошлого года правозащитная организация Amnesty International заявила, что в результате авиаударов возглавляемой США коалиции за последние два года в Сирии погибли не менее 300 мирных жителей.

Пентагон однако признал гибель лишь 64 мирных жителей в результате действий коалиции.

Российская авиация начала бомбардировки на территории Сирии в конце сентября 2015 года.